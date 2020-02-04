Російський президент Володимир Путін продовжує голосно ганьбитися в соціальних мережах
Про це пише Politeka.net.
На цей раз Володимира Путіна висміяли за заяву, яку він зробив на робочій нараді з колишніми членами уряду Російської Федерації.
Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter блогер зробив під псевдонімом "Професор Преображенський".
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"Путін дякує членів старого уряду. І сподівається, що на нових місцях вони використовують свій «виробничий досвід». Виробничий досвід. У людей, які десятиліттями протирали штани в кабінетах і там же пиляли бюджет, виробничий досвід, звичайно, величезний", - йдеться у підписі до відео.
Користувачі гнівно відреагували на конфуз Володимира Путіна і відзначили, що зустріч лідера Кремля з колишніми членами уряду РФ більше схожа на "сходку злодіїв у законі".
"Вони награбували стільки, що й дітям працювати не треба", "Держава кривих дзеркал", "Сходка" злодіїв в законі", "Коли ж це мракобісся і лицимір'я закінчиться..?", "Народ роками шукає гідну роботу, принижується за копійки і їжу. А ці завжди влаштовуються. Самі собі придумують роботу, зарплати з бюджету, закордонні відрядження", "Досвід відведення грошей, очевидно ж...", "Чекіста гнати в шию!", "Китайця їм не вистачає", "Тільки мене нудить від цих рож?", "Сам собі компліменти, що зрозуміло. Хто ж себе лає", - пишуть росіяни комментариях.
Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін осоромився перед росіянами з-за дивного рішення.
На цей раз Володимир Путін зганьбився після того, як віддав наказ на евакуацію росіян з Китаю не цивільною авіацією, а військової.
"Путін доручив провести евакуацію росіян з Китаю за допомогою ВКЗ Росії, евакуація почнеться вже сьогодні", - йдеться у підписі до опублікованого знімку, на якому низькорослий Володимир Путін стоїть в оточенні льотчиків.
Користувачі гнівно відреагували на публікацію пропагандиста і зазначили, що Володимир Путін продовжує піаритись на чужому горі, оскільки простих росіян можна було забрати з китайської провінції набагато раніше, не залучаючи для цього військову авіацію.
"А що, пристосованими для перевезення пасажирів цивільними авіалайнерами вивезти звідти росіян - це занадто банально, так? Не звучить і рейтингу не додає?", "І де вони для фото стільки ліліпутів набирають?)", "Хто ж там такий важливий в Китаї залишився? Напевно власники ключів від грошей общака в китайських банках?", "А якщо росіяни не захочуть евакуюватися?", "Оперативненько...", "І на чолі імператор на стерха...", - обурюються коментатори.
Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".
Як повідомляла Politeka, Путін в пом'ятому костюмі ошелешив росіян, скандальне фото вже в мережі: "Гоп-стоп".
Також Politeka писала, що раптово "підріс" Путін зганьбився на весь світ.