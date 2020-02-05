Президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз зганьбився через показуху на публіці
Про це пише Politeka.net.
На цей раз російського президента рознесли за показуху, яку він влаштував під час робочого візиту в Череповець.
Відповідний відеоролик у своєму мікроблозі Twitter опублікував російський пропагандист Дмитро Смирнов, який з незрозумілих причин називає себе "журналістом кремлівського пулу".
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"Володимир Путін приїхав в Центр бойових мистецтв в Череповці", - йдеться у підписі до відео, на якому діти в кімоно кланяються перед президентом Росії.
Користувачі з гумором відреагували на публікацію і відзначили, що в Кремлі проблема зі сценаристами і режисерами подібної "показухи".
"Що в голові у таких людей?", "На хлопчиків дивитися?", "Може знайдеться сміливець і одним ударом ногою відправить до праотців цього недодиктатора", "Ура! Цирк приїхав!", "Так, хлопці, режисер у вас не дуже. Нічого нового. Перше - спілкування з людьми, які вже знають, які питання ставити. Потім зупинка на шляху прямування, де снайперів більше ніж людей і на закінчення спорткомлекс. 20 років вже одне і теж", "Викликайте продавчиню морозива", "І усі нижче Путіна, спеціально підібрані?", "Яка низькосортна пропаганда. Рейтинг справами треба піднімати, а не цим л**ном", "Турботливий ти наш...", - жартують росіяни в коментарях під відеороликом Смирнова.
Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін продовжує голосно ганьбитися в соціальних мережах.
На цей раз Володимира Путіна висміяли за заяву, яку він зробив на робочій нараді з колишніми членами уряду Російської Федерації.
Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter блогер зробив під псевдонімом "Професор Преображенський".
"Путін дякує членів старого уряду. І сподівається, що на нових місцях вони використовують свій «виробничий досвід». Виробничий досвід. У людей, які десятиліттями протирали штани в кабінетах і там же пиляли бюджет, виробничий досвід, звичайно, величезний", - йдеться у підписі до відео.
Користувачі гнівно відреагували на конфуз Володимира Путіна і відзначили, що зустріч лідера Кремля з колишніми членами уряду РФ більше схожа на "сходку злодіїв у законі".
Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".
Як повідомляла Politeka, Путін в пом'ятому костюмі ошелешив росіян, скандальне фото вже в мережі: "Гоп-стоп".
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