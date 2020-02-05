В мережі підняли на сміх російські "ліки" від коронавірусу

Як передає Politeka.net, рекламою чудодійного засобу поділився користувач Twitter Dunya Du.

"В Хімках знайшли спосіб захисту від коронавірусу. Так все просто, виявляється. Шкода китайці про священну воду не знають.", - іронічно йдеться у підписі фото.

"Ось де міць сильна, будь-яка хвороба з копит валиться. І Дарвіна обдурили і масок менше треба. Амінь.", "Перший літр безкоштовно", "що Правда! Що вони, як дурні, лікарні якісь будують, гроші витрачають! А могли пожертвувати все в РПЦ, і вже б всі вилікувалися!", "Попи - маркетологи. Тему ж треба підгорнути.", "Препарат з недоведеною ефективністю :)", "Без лоха і жизнь плоха", - писали користувачі мережі.

Раніше ми повідомляли, що за час епідемії 892 пацієнта зуміли одужати. Крім Китайської Республіки, випадки захворювання коронавірусом 2019-nCoV зафіксовані в більш ніж 20 країнах.

Місцеві ЗМІ стверджують, що біля берегів Японії встав круїзний лайнер Diamond Princess після того, як на його борту виявилися хворі люди з характерними для коронавіруса симптомами. Вже через якийсь час діагноз підтвердився у десяти пасажирів.

У Держкомітеті Китаю повідомили і сумні новини. З'ясувалося, що на поверхнях новий коронавірус може виживати до п'яти днів, а у хворих імунітет не з'являється після захворювання.



Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

Як повідомляла Politeka, нова епідемія обрушилася на Китай, вже тисячі жертв: що відбувається.

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