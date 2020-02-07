В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна за справжнє ставлення до своїх громадян

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру Альоша Ступін в Twitter.

Так, на знімку Путін зображений у вигляді героя картини з двома годинами на руках. Він нібито тягнеться до росіянина-ватнику. Про це свідчить шапка-вушанка, алкоголь в руці і валянки на ногах. Зверху всього цього красується півень.

Користувачі мережі не стримували емоцій, про що свідчать коментарі під шаржем.

«зародження вати», «тобто - Створення вати! Момент коли вата вилупиться з кокона», «Статурі полестили, хоча... коротиш, весь у вождя», «пацриот», «ахахаха, і таких там більшість», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз зганьбився через показухи на публіці

На цей раз російського президента рознесли за показуху, яку він влаштував під час робочого візиту в Череповець.

Відповідний відеоролик у своєму мікроблозі Twitter опублікував російський пропагандист Дмитро Смирнов, який з незрозумілих причин називає себе "журналістом кремлівського пулу".

"Володимир Путін приїхав в Центр бойових мистецтв в Череповці", - йдеться у підписі до відео, на якому діти в кімоно кланяються перед президентом Росії.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і відзначили, що в Кремлі проблема зі сценаристами і режисерами подібної "показухи".

"Що в голові у таких людей?", "На хлопчиків дивитися?", "Може знайдеться сміливець і одним ударом ногою відправить до праотців цього недодиктатора", "Ура! Цирк приїхав!", "Так, хлопців, режисер у вас не дуже. Нічого нового. перша спілкування з людьми, які вже знають, які питання ставити. Потім зупинка на шляху прямування, де снайперів більше ніж людей і на закінчення спорткомлекс. 20 років вже одне і теж", "Викликайте мороженщицу", "І все нижче Путіна, спеціально підібрані?", "Яка низькосортна пропаганда. Рейтинг справами треба піднімати, а не цим г**ном", "Турботливий ти наш...", - жартують росіяни в коментарях під відеороликом Смирнова.

Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".

Як повідомляла Politeka, Путін в пом'ятому костюмі ошелешив росіян, скандальне фото вже в мережі: "Гоп-стоп".

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