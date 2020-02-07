Користувачі соцмереж посміялися з зовнішньої схожості нового російського топ-чиновника з Адольфом Гітлером

У Росії тривають кадрові зміни у владі. Слідом за відставкою уряду Дмитра Медведєва, деякі зміни наздогнали і Держдуму.

Так, заступником голови Держдуми став Олексій Гордєєв. Звичайна, на перший погляд подія, викликало шквал жартів в мережі. Користувачі помітили, що російський чиновник навіть без "забав" з фотошопом дуже схожий на Адольфа Гітлера.

Пікантності додає той факт, що Гордєєв народився в Німеччині, у місті Франкфуркт-на-Одері.

Про Гордееве відомо, що в уряді Дмитра Медведєва з травня 2018 року він обіймав посаду віце-прем'єра з питань агропромислового комплексу, природних ресурсів та екології. У 2009-2017 р. р чиновник був губернатором Воронезької області.

"Показав фото колезі і запитав, на кого схожий Гордєєв. Ну ні, він зовсім не схожий на Гітлера. — У такому разі чому ти згадала Гітлера? Я його не згадував", - жартують користувачі.

"Ні, це не те, що ви подумали. Це Олексій Гордєєв, новий заступник голови Держдуми", - пише інший користувач.

"Хочу, щоб Гордєєв став президентом у 2024. Не тільки тому, що він гарний, і я б за нього проголосував, але і щоб ловити ТОННИ лулзім"

"Новим віце-спікером Держдуми став Олексій Гордєєв. Очі - блакитні. Місце народження - Франкфурт-на-Одері"

Жарти про Гордєєва ходять в мережі вже не перший рік.

"А шо Гитлер фамилию на Гордеев сменил?", - писав користувач ще у 2018 році.

"Гитлер живой?", - пише інший користувач.

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