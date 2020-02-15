Російський президент Володимир Путін став жертвою насмішок в соціальних мережах
Про це пише Politeka.net.
На цей раз яскраво висміяли не тільки Володимира Путіна, але і його "полум'яну" дружбу з лідером США Дональдом Трампом.
Їдку карикатуру у своєму Facebook опублікував відомий російський художник Ігор Поночевний, якого всі знають під псевдонімом "Альоша Ступін".
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На карикатурі, яка присвячена Дню всіх закоханих, можна побачити пристрасно цілуються Володимира Путіна та Дональда Трампа.
Росіяни з гумором відреагували на висміювання Володимира Путіна і зазначили, що карикатура нагадала їм "звичку" Леоніда Брежнєва.
"Передача коронавіруса", "Брежнєвщина", "З язиками...", "Вони всі схожі - ці упирі", "Це така валентинка до сьогоднішнього дня?", "Кожен хоче любити. І солдатів, і моряк, Кожен хоче "мати", І наречену, і друга", "Родитель1 і родитель2", "Валентинка", - жартують користувачі в коментарях під публікацією художника.
Також ми розповідали про інший конфуз Путіна. В цей раз лідера Кремля висміяли за ядерні погрози на адресу країн Заходу.
«Путін про «ядерний статус» Росії: Це не обов'язково ядерну зброю. Це може бути зброя на нових фізичних принципах, чим зараз і займаються наші науковці. Ядерний статус не вічний. Кам'яний вік закінчився не тому, що камені скінчилися, а тому, що з'явилися нові технології», - говорилося в повідомленні.
Росіяни гнівно відреагували на показуху Кремля і зазначили, що Володимир Путін продовжує піаритися на озброєнні, відмиваючи мільйони з бюджету.
"А скільки мільярдів продовжують відмивати на гусеницях танків, а може і немає ніяких ракет?)", "Прілєпін ж нещодавно за Росію без Путіна кричав, а тепер сидить хіхікає, і з дуже задоволеною пикою. Вже напевно переконали, і перевзули....", "Вчені? Наші? У нас тільки мультиплікатори залишилися", "Вчені Пині вночі змінять гравітаційне поле землі і Америка буде під водою", "Знову загрожує світу! Вже без мультиків...", - жартують вони в коментарях
Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій
Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.
Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".