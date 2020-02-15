Російський президент Володимир Путін став жертвою насмішок в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

На цей раз яскраво висміяли не тільки Володимира Путіна, але і його "полум'яну" дружбу з лідером США Дональдом Трампом.

Їдку карикатуру у своєму Facebook опублікував відомий російський художник Ігор Поночевний, якого всі знають під псевдонімом "Альоша Ступін".

На карикатурі, яка присвячена Дню всіх закоханих, можна побачити пристрасно цілуються Володимира Путіна та Дональда Трампа.

Росіяни з гумором відреагували на висміювання Володимира Путіна і зазначили, що карикатура нагадала їм "звичку" Леоніда Брежнєва.

"Передача коронавіруса", "Брежнєвщина", "З язиками...", "Вони всі схожі - ці упирі", "Це така валентинка до сьогоднішнього дня?", "Кожен хоче любити. І солдатів, і моряк, Кожен хоче "мати", І наречену, і друга", "Родитель1 і родитель2", "Валентинка", - жартують користувачі в коментарях під публікацією художника.

Також ми розповідали про інший конфуз Путіна. В цей раз лідера Кремля висміяли за ядерні погрози на адресу країн Заходу.

«Путін про «ядерний статус» Росії: Це не обов'язково ядерну зброю. Це може бути зброя на нових фізичних принципах, чим зараз і займаються наші науковці. Ядерний статус не вічний. Кам'яний вік закінчився не тому, що камені скінчилися, а тому, що з'явилися нові технології», - говорилося в повідомленні.

Росіяни гнівно відреагували на показуху Кремля і зазначили, що Володимир Путін продовжує піаритися на озброєнні, відмиваючи мільйони з бюджету.

"А скільки мільярдів продовжують відмивати на гусеницях танків, а може і немає ніяких ракет?)", "Прілєпін ж нещодавно за Росію без Путіна кричав, а тепер сидить хіхікає, і з дуже задоволеною пикою. Вже напевно переконали, і перевзули....", "Вчені? Наші? У нас тільки мультиплікатори залишилися", "Вчені Пині вночі змінять гравітаційне поле землі і Америка буде під водою", "Знову загрожує світу! Вже без мультиків...", - жартують вони в коментарях

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".