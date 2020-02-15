Российский президент Владимир Путин стал жертвой насмешек в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз ярко высмеяли не только Владимира Путина, но и его "пламенную" дружбу с лидером США Дональдом Трампом.

Едкую карикатуру в своем Facebook опубликовал известный российский художник Игорь Поночевный, которого все знают под псевдонимом "Алеша Ступин".

На карикатуре, которая посвящена Дню всех влюбленных, можно увидеть страстно целующихся Владимира Путина и Дональда Трампа.

Россияне с юмором отреагировали на высмеивание Владимира Путина и отметили, что карикатура напомнила им "привычку" Леонида Брежнева.

"Передача коронавируса", "Брежневщина", "С языками...", "Они все похожи - эти упыри", "Это такая валентинка к сегодняшенму дню?", "Каждый хочет любить. И солдат, и моряк, Каждый хочет "иметь", И невесту, и друга", "Родитель1 и родитель2", "Валентинка", - шутят пользователи в комментариях под публикацией художника.

Также мы рассказывали о другом конфузе Путина. В этот раз лидера Кремля высмеяли за ядерные угрозы в адрес стран Запада.

«Путин о «ядерном статусе» России: Это не обязательно ядерное оружие. Это может быть оружие на новых физических принципах, чем сейчас и занимаются наши ученые. Ядерный статус не вечный. Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому что появились новые технологии», - говорилось в сообщении.

Россияне гневно отреагировали на показуху Кремля и отметили, что Владимир Путин продолжает пиариться на вооружении, отмывая миллионы из бюджета.

"А сколько миллиардов продолжают отмывать на гусеницах танков, а может и нет никаких ракет?)", "Прилепин же недавно за Россию без Путина орал, а теперь сидит хихикает что то, и с весьма довольной рожей. Уже наверное переубедили, и переобули....", "Ученые? Наши? У нас только мультипликаторы остались", "Учёные Пыни ночью изменят гравитационное поле земли и Америка будет под водой", "Опять угрожает миру! Уже без мультиков...", - шутят они в комментариях

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".