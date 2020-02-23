В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який заліз на танк, щоб привітати співвітчизників

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру Альоша Ступін в Facebook.

«З 23 лютого росіяни!», - нібито говорить він.

Звернемо увагу, що на карикатурі Путін з голим торсом і двома годинами на руках позує на танку, який нібито кудись їде. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Термосик і горщик забув намалювати», «помолодшав дід», «На танку треба написати "На що-небудь!», «чому гном не під танком?», «Лабутени забув», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що в інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який на зустрічі з простими громадянами взболтнул зайвого.

опублікував Карикатуру художник Сергій Йолкін.

Так, Путін нібито здивований словами росіянки про те, що її пенсії недостатньо для того, щоб прожити в країні.

«Вона точно ваш співробітник?», - цікавиться він у охоронця.

Звернемо увагу, що це спровокувало справжній шквал емоцій з боку користувачів мережі.

«Зовсім справи погані», «Правдоподібні питання під'їхали», «шкода, що вона не була хвора коронавірусом», «бос і холоп знайшли один одного», «Масквичка мабуть...», «Допустити до вождя хвору жінку з набряком мозку, зарплатою в 10800 руб. і ще купою проблем? У неї взагалі перед цим температуру міряли?», - пишуть вони.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.