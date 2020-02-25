Користувачі мережі в цей раз зовсім не пошкодували президента

Рік для росіян почався з новини про те, що президент Володимир Путін планує внести поправки в Конституцію

За словами гаранта закон потребує змін, пише Politeka.net. Поправки торкнуться парламенту, повноважень президента і статусу чиновників, і Держради.

Однак люди переконані, що таким чином ніяк не покарщиться їхнє життя, а Путін таким чином лише хоче залишитися при владі.

У мережі з'явилася маса карикатур на дану тему. Так, користувач Альоша Ступін опублікував зухвалу картинку. На зображенні присутній Володимир Путін, який забрався на дівчину, у якої красується напис: "Конституція" . Таким чином, автор показує, що президент гвалтує головний закон країни.

За кілька годин пост в Твіттері зібрав більш 400 лайків і трохи коментарів.

"конституція проституція", "Ґвалтує як хоче. Другим малюнком повинна бути черга з тих, хто бере участь у цьому шабаші. Клишес Ісінбаєва і всі інші упирьки", "Жесткач", "Зв'яже поп, так і з бісом сживешься. Обтерпишься, і в пеклі нічого", "У дівчини не вистачає в руках ваг і зав'язаних очей, аля юстиція і справедливість", "Альоша Ступін -ідіот, як і всі сисяністи. За позами - вірно. По одягу - має бути у фраку й циліндрі. Зірка на шапці - натяк на 52й штат цитаделі добра?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, 23 лютого в Росії відсвяткували День захисника Вітчизни. З нагоди свята користувачі мережі створили влучні фотожаби.

Зокрема, в одній з груп в Твіттері вирішили висміяти Міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, якого називають найкращим другом президента Володимира Путіна.

На розміщеній фотожабі зазначений був зображений з такими зірками естради, як: Григорій Лепс, Сергій Пєнкін і Сергій Звезрев, які служили в армії. При цьому міністр оборони такого не робив.

Раніше ми писали, що Путіна в черговий раз підловили на використанні двійника. Про це повідомляється в Телеграм-каналі "AllГолобуцький.

За словами автора поста, "почервонівший" дублер російського лідера відвідав чемпіонат "Ліги бойового самбо", який проходив у Сочі.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.