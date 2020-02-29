Я, звичайно, не синоптик, але упевнений, що слідом за аномально теплою зимою буде аномально паскудне літо

На співбесіді:

- У вас в резюме написано, що ваша сильна риса - таємничість. Бажаєте щось додати?

- Ні.

***

- Коли вранці дівчата кажуть, що хочуть мене познайомити з батьками, я гублюся.

- Губишся що відповісти?

- Ні, назавжди.

***

Чоловік - дружині:

- Як щодо прогулянки на свіжому повітрі, дорога?

- О, любий, я згодна!

- Чудово. Купи мені пива і сигарет, коли будеш повертатися.

***

- Замучила спека. Мені так хочеться дощу, грози і грому...

- Йди в душ, включи пральну машину і поклади в неї цеглину.

***

Ситого чоловіка тягне на ніжки, голодного — на стегенця.

***

Батько злий, приходить з батьківських зборів:

- Вовочко! Як це могло трапитися, що від тебе Петрова в положенні?!! Вас що на цивільній обороні/ОБЖ нічому не вчать?

- Тату, як ти міг подумати таке про мене? Ми з Петровою займалися любов'ю вимитими руками і в противокороновірусных масках!!!

***

– Сьома, чому ти ревнуєш дружину?

– Та діти у нас занадто вже красиві і розумні…

***

– Алло! Це товариство охорони тварин?

– Так.

– Прошу вас, пришліть сюди кого-небудь. У нас у дворі сидить на дереві листоноша й ображає нашу собачку.

***

Мій кіт, коли чимось незадоволений, застосовує проти мене ссянкції.

***

Тільки жалюгідний неврастенік плаче в жилетку. Справжній мужик — у декольте!

***

– Старість — це коли більше не потрібно прикидатися сплячим у транспорті.

***

Бердимухамедов заборонив поширення коронавіруса в Таджикистані. Нарешті знайшовся нормальний лідер, здатний до рішучих кроків. Просто взяв і зробив, поки інші балакають.

Нагадаємо, Путін зазіхнув на головний закон росіян і став посміховиськом: "Від смерті ніщо не допоможе".

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