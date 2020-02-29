Я, звичайно, не синоптик, але упевнений, що слідом за аномально теплою зимою буде аномально паскудне літо
На співбесіді:
- У вас в резюме написано, що ваша сильна риса - таємничість. Бажаєте щось додати?
- Ні.
***
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- Коли вранці дівчата кажуть, що хочуть мене познайомити з батьками, я гублюся.
- Губишся що відповісти?
- Ні, назавжди.
***
Чоловік - дружині:
- Як щодо прогулянки на свіжому повітрі, дорога?
- О, любий, я згодна!
- Чудово. Купи мені пива і сигарет, коли будеш повертатися.
***
- Замучила спека. Мені так хочеться дощу, грози і грому...
- Йди в душ, включи пральну машину і поклади в неї цеглину.
***
Ситого чоловіка тягне на ніжки, голодного — на стегенця.
***
Батько злий, приходить з батьківських зборів:
- Вовочко! Як це могло трапитися, що від тебе Петрова в положенні?!! Вас що на цивільній обороні/ОБЖ нічому не вчать?
- Тату, як ти міг подумати таке про мене? Ми з Петровою займалися любов'ю вимитими руками і в противокороновірусных масках!!!
***
– Сьома, чому ти ревнуєш дружину?
– Та діти у нас занадто вже красиві і розумні…
***
– Алло! Це товариство охорони тварин?
– Так.
– Прошу вас, пришліть сюди кого-небудь. У нас у дворі сидить на дереві листоноша й ображає нашу собачку.
***
Мій кіт, коли чимось незадоволений, застосовує проти мене ссянкції.
***
Тільки жалюгідний неврастенік плаче в жилетку. Справжній мужик — у декольте!
***
– Старість — це коли більше не потрібно прикидатися сплячим у транспорті.
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Бердимухамедов заборонив поширення коронавіруса в Таджикистані. Нарешті знайшовся нормальний лідер, здатний до рішучих кроків. Просто взяв і зробив, поки інші балакають.
Нагадаємо, Путін зазіхнув на головний закон росіян і став посміховиськом: "Від смерті ніщо не допоможе".
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