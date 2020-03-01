Британські вчені нещодавно відкрили, що п'ятниця була визнана робочим днем помилково. А понеділок взагалі помилково вважається днем тижня
– Чоловіче, купіть годинник! Це точна копія швейцарського годинника!
– Беру. Ось вам точні копії американських грошей.
***
Сімдесят відсотків хитрощів лисиць припадає на тупість курей.
Банки масово закривають свої відділення в Україні: що відбувається і що буде з грошима
Блондинка з Кварталу 95 задерла ногу і показала, як розважається у душі: "навіть Волочкова в ауті"
Українська Кардашьян в невидимих трусиках розставила ноги і змусила чоловіків спітніти: «видно все»
Топ-10 безсоромних образів суперблондинки Полякової: голяка взагалі вогонь
***
Якщо написати на якому завгодно товарі «Без кудіблоїдів», то продажі підуть вгору.
Примітно, що якщо написати «З кудіблоїдами», то продажі теж підуть вгору.
***
У першу шлюбну ніч справжній інтроверт хоче побути один.
***
Цікаво, чому не можна поставити в сімейному становищі - закоханий в себе? Про егоїстів взагалі не думають.
***
Якщо на вас напав водолаз: висмикніть шнур і видавіть скло.
***
Маленька дівчинка запитує у мами:
– А коли я виросту, я буду така ж, як ти?
– Так, - відповідає мама.
– А навіщо тоді жити?
***
– Ти лівша чи правша?
— Так хз... Друкую обома руками, а писати давно розівчився.
***
Закупилась косметикою на кілька тисяч. Поєднання блиску й убогості ще ніколи не було так актуально.
***
Перфекціоніст-екзистенціаліст — людина, яка могла б зробити все ідеально, але не бачить в цьому сенсу.
***
Топ речей, що найчастіше губляться:
1) Флешка.
2) Пульт.
3) Шкарпетки.
4) Сенс життя.
***
— Це ви вбили його.
— Ви нічого не доведете!
— 20 селфі на фоні трупа.
– О, ви підписані на мою сторінку!
Нагадаємо, Путін здивував безглуздою витівкою перед камерами, росіяни в люті.
Як повідомляла Politeka, невдала евакуація українки з Китаю насмішила мережу, "Слуга народу" в ділі.
Також Politeka писала, що Путін накинувся на дівчину: росіянам показали справжнє обличчя президента.