Британські вчені нещодавно відкрили, що п'ятниця була визнана робочим днем помилково. А понеділок взагалі помилково вважається днем тижня

– Чоловіче, купіть годинник! Це точна копія швейцарського годинника!

– Беру. Ось вам точні копії американських грошей.

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Сімдесят відсотків хитрощів лисиць припадає на тупість курей.

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Якщо написати на якому завгодно товарі «Без кудіблоїдів», то продажі підуть вгору.

Примітно, що якщо написати «З кудіблоїдами», то продажі теж підуть вгору.

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У першу шлюбну ніч справжній інтроверт хоче побути один.

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Цікаво, чому не можна поставити в сімейному становищі - закоханий в себе? Про егоїстів взагалі не думають.

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Якщо на вас напав водолаз: висмикніть шнур і видавіть скло.

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Маленька дівчинка запитує у мами:

– А коли я виросту, я буду така ж, як ти?

– Так, - відповідає мама.

– А навіщо тоді жити?

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– Ти лівша чи правша?

— Так хз... Друкую обома руками, а писати давно розівчився.

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Закупилась косметикою на кілька тисяч. Поєднання блиску й убогості ще ніколи не було так актуально.

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Перфекціоніст-екзистенціаліст — людина, яка могла б зробити все ідеально, але не бачить в цьому сенсу.

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Топ речей, що найчастіше губляться:

1) Флешка.

2) Пульт.

3) Шкарпетки.

4) Сенс життя.

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— Це ви вбили його.

— Ви нічого не доведете!

— 20 селфі на фоні трупа.

– О, ви підписані на мою сторінку!

Нагадаємо, Путін здивував безглуздою витівкою перед камерами, росіяни в люті.

Як повідомляла Politeka, невдала евакуація українки з Китаю насмішила мережу, "Слуга народу" в ділі.

Також Politeka писала, що Путін накинувся на дівчину: росіянам показали справжнє обличчя президента.