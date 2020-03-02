Російський президент Володимир Путін знову став жертвою насмішок в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Президента Росії Володимира Путіна продовжують всіляко висміювати за зміни, які він хоче внести до Конституції.

На цей раз лідер Кремля став героєм нової політичної карикатури, яку у своєму Facebook опублікував художник Сергій Йолкін.

На ній він зобразив низькорослого Володимира Путіна, міркує про Конституції, і Бога, який ошелешений задумами президента Росії.

"Я прийму рішення - бути Богові в Конституції чи ні... Не дай Бог...", - йдеться у підписі до публікації.

Користувачі з гумором відреагували на карикатуру і припустили, що Бог також може вирішити, чи буде згадка про Володимира Путіна в Конституції чи ні.

"Вимагаю додати Зевса в Конституцію", "Не дай Бог" просто порвало", "Сучасна Росія все більше нагадує країну дурнів!", "Відповідно, Бог прийме рішення, бути Путіну в конституції чи ні...", "Божественно!", "Ви думаєте Бог без Путіна ризикне прийняти якесь рішення?" , - жартують вони в коментарях.

Раніше ми писали, що над російським президентом Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися в соціальних мережах. На цей раз Володимир Путін став героєм яскравої фотожаби після загострення у Сірійській Республіці.

У звичному для себе стилі лідера Російської Федерації висміяв відомий карикатурист Сергій Йолкін.

На фотожабі можна побачити Володимира Путіна з ножем у руці, який взяв у заручники турецький помідор.

"Не стріляйте, у мене заручник", - йдеться у підписі до фотожабе Сергія Йолкіна.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що Володимир Путін зазнає чергове фіаско на Близькому Сході, а росіянам потім розповість про "геополітичний успіх".

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.