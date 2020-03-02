Любов представників російського шоу-бізнесу обвішуватися орденами і медалями напередодні 9 травня не висміяв тільки ледачий

Не залишився осторонь і білоруський журналіст Максим Мірович, який опублікував у своєму мікроблозі в Twitter кумедний пост, передає Politeka.

Він розшукав на просторах Інтернету знімки Льва Лещенка, Леоніда Якубовича, Олександра Розенбаума, Володимира Винокура та Олександра Пєскова. Спільне у всіх у них – не тільки сцена, але і велика кількість нагород. Ними російські зірки люблять хизуватися в дні «побєдобісся».

«У зв'язку з тяжким становищем російських іхтамнетів у Сирії пропоную відправити туди воювати стару гвардію, яка вкрила себе бойовою славою і медалями (в тому числі і за Сирію)», – зіронізував у підписі Мірович.

Зазначимо, що практично всі із зображених на фото підтримують дії Росії на Донбасі й окупацію Криму, про що неодноразово розповідали в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.

Користувачі не обійшли увагою публікацію і відразу ж запропонували свої кандидатури на відправку до Сирії, називаючи Захара Прілепіна й Ігоря Гиркина, які воювали проти українців на Донбасі, а також актора Михайла Пореченкова.

«Якубовича не займайте. Інших під призов і на передову.лай-лай-ла-ла», «А Якубович де воював? На полях програми "Поле Чудес", фліртуючи з дівчатами-відкривашками букв, героїчно відбиваючись від подарунків і вимагаючи "Призззз у студиюю!!"?..», «Вони давно заслужили право стати поруч зі своїми бойовими таварисчами - кобзоном, задорновим...», «І головного оленяра російської армії - без нього там ніяк... і без його нагород теж...», «їх можна з вертольотів на ворожі позиції скидати», «Ці навоюють. Найкращий вихід для них - пропасти безвісти», «а Соловйов де? він же в Афганістан дуже хотів, але його завернули (чи то через пласкостопість, чи черех карієс)», – іронізують читачі.

Раніше ми писали, що Олександр Розенбаум дав інтерв'ю одному з російських видань, поспівчував Україні, але в той же час завив, що Крим завжди належав Росії, тому його "повернення" в РФ справедлива подія.

Крім того, він зазначив, що Україну необхідно федералізувати, але не розривати на частини, а забрати цілком.

Нагадаємо, що Розенбаум різко висловився про героїв України.

Як повідомляла Politeka, продюсер Пригожин вирішив дати "вказівку" Зеленському по росіянам.

Також Politeka повідомляла, що Валерія поплатилася за любов до Путіна.