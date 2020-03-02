Любовь представителей российского шоу-бизнеса обвешиваться орденами и медалями накануне 9 мая не высмеял только ленивый

Не остался в стороне и белорусский журналист Максим Мирович, который опубликовал в своем микроблоге в Twitter забавный пост, передает Politeka.

Он разыскал на просторах Интернета снимки Льва Лещенко, Леонида Якубовича, Александра Розенбаума, Владимира Винокура и Александра Пескова. Общее у них у всех – не только сцена, но и обилие наград. Ими российские звезды любят бравировать в дни «победобесия».

«В связи с бедственным положением российских ихтамнетов в Сирии предлагаю отправить туда воевать старую гвардию, которая покрыла себя боевой славой и медалями (в том числе и за Сирию)», – сыронизировал в подписи Мирович.

Отметим, что практически все из изображенных на фото поддерживают действия России на Донбассе и оккупацию Крыма, о чем неоднократно рассказывали в интервью пропагандистским СМИ.

Пользователи не обошли вниманием публикацию и сразу же предложили свои кандидатуры на отправку в Сирию, называя Захара Прилепина и Игоря Гиркина, воевавших против украинцев на Донбассе, а также актера Михаила Пореченкова.

«Якубовича не трожьте. Остальных под призыв и на передовую.лай-лай-ла-ла», «А Якубович-то где воевал? На полях программы "Поле Чудес", флиртуя с девушками-открывашками букв, героически отбиваясь от подарков и требуя "Призззз в студиюю!!"?..», «Они давно заслужили право встать рядом со своими боевыми таварисчами - кобзоном, задорновым...», «И главного оленевода российской армии - без него там никак... и без его наград тоже...», «их можно с вертолетов на вражеские позиции скидывать», «Эти навоюют. Лучший выход для них - пропасть без вести», «а Соловьёв где? он же в Афганистан очень хотел, но его завернули (то ли из-за плоскостопия, то ли кариеса)», – иронизируют читатели.

Ранее мы писали, что Александр Розенбаум дал интервью одному из российских изданий, посочувствовал Украине, но в то же самое время завил, что Крым всегда принадлежал России, поэтому его "возвращение" в РФ справедливое событие.

Кроме того, он отметил, что Украину необходимо федерализировать, но не разрывать на части, а забрать целиком.

Напомним, что Розенбаум резко высказался о героях Украины.

Как сообщала Politeka, продюсер Пригожин решил дать "указание" Зеленскому по россиянам.

Также Politeka сообщала, что Валерия поплатилась за любовь к Путину.