Кохання - це коли віддаєш дружині останню маску, щоб вона сходила в магазин тобі за пивом
Оголошення: "Ворожка приймає тільки за попереднім записом. Прийдеш нежданим - підеш негаданим"
***
Існує два типи людей.
По можливості уникайте обох.
Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться..."
Дан Балан втратив голову і публічно обласкав Тіну Кароль: «Йому можна», жаркі кадри
"Лена, як там Швеція?": заплакана дружина Зеленського звернулася до українців і вразила видом
Великдень в Україні пройде по-новому, влада прийняла радикальне рішення: що робити українцям
***
- Продам бахіли за півціни, одягала один раз. Треба терміново продати, дуже потрібні гроші!
- А розмір який?
***
Сторож, у якого на роботі безлімітний тариф на службовому телефоні, дістає розмовами своїх родичів і друзів добу через три.
***
2019: Коли ж ми будемо добре жити?
2020: Як же ми добре жили!
***
2020 рік - рік щура.
Cидимо по домівках.
Вибігаємо з нори тільки за їжею, щоб у норі було що поїсти.
Тікаємо, побачивши людину.
***
- У мені помирає геній!
- Чому ти так вирішив?
- По запаху...
***
Треба щось змінювати у своєму житті. Тільки що мене вкусив комар і його тут же вирвало...
***
Завдяки пандемії з'ясувалося, що 90% професій абсолютно марні.
***
– Маш, ну як, ходила до лікаря?
— Так, сказав, патологій немає. Просто весела дура.
***
У сім'ях бюджетників плач батьків будить ночами дитину, а не навпаки.
***
– Яка мила дівчинка! Скільки тобі?
– Сто грамів, будь ласка.
***
Єдина можливість постригтися зараз - або в'язниця або армія.
***
Стоматолог каже пацієнтові:
– Зуб я вам вилікував, дві години не їжте.
— Так я після ваших цін півроку голодуватиму!
Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.
Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.