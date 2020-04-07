Кохання - це коли віддаєш дружині останню маску, щоб вона сходила в магазин тобі за пивом

Оголошення: "Ворожка приймає тільки за попереднім записом. Прийдеш нежданим - підеш негаданим"

***

Існує два типи людей.

По можливості уникайте обох.

***

- Продам бахіли за півціни, одягала один раз. Треба терміново продати, дуже потрібні гроші!

- А розмір який?

***

Сторож, у якого на роботі безлімітний тариф на службовому телефоні, дістає розмовами своїх родичів і друзів добу через три.

***

2019: Коли ж ми будемо добре жити?

2020: Як же ми добре жили!

***

2020 рік - рік щура.

Cидимо по домівках.

Вибігаємо з нори тільки за їжею, щоб у норі було що поїсти.

Тікаємо, побачивши людину.

***

- У мені помирає геній!

- Чому ти так вирішив?

- По запаху...

***

Треба щось змінювати у своєму житті. Тільки що мене вкусив комар і його тут же вирвало...

***

Завдяки пандемії з'ясувалося, що 90% професій абсолютно марні.

***

– Маш, ну як, ходила до лікаря?

— Так, сказав, патологій немає. Просто весела дура.

***

У сім'ях бюджетників плач батьків будить ночами дитину, а не навпаки.

***

– Яка мила дівчинка! Скільки тобі?

– Сто грамів, будь ласка.

***

Єдина можливість постригтися зараз - або в'язниця або армія.

***

Стоматолог каже пацієнтові:

– Зуб я вам вилікував, дві години не їжте.

— Так я після ваших цін півроку голодуватиму!

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.