Російський президент Володимир Путін знову голосно осоромився

Про це пише Politeka.net.

На цей раз лідера Кремля рознесли за інтерв'ю, яке він дав пропагандистові в рамках програми "20 питань Володимиру Путіну".

Росіян розлютило міркування Володимира Путіна про економічну стабільність і застій в економіці.

"Стабільність або застій? Чим економічна стабільність відрізняється від застою? Путін: Дуже просто. Економічна стабільність — це база для розвитку. І взагалі, стабільність — це завжди база для розвитку. А застій — це, по суті справи, рух назад, ніякого розвитку", - йдеться у публікації пропагандиста Дмитра Смирнова, який називає себе журналістом кремлівського пулу".

Користувачі гнівно відреагували на публікацію і нагадали, що під час правління Володимира Путіна курс рубля впав у кілька разів, у віддалених районах - справжні злидні.

"Про путінську стабільність. Рухнув рубль у 2 рази. Тепер він стабільно тримається вже 6 років. Чого вам треба?", "Чому ніхто не критикує західну стабільність? Чим вона відрізняється від застою?", "Геббельс курить збоку дивлячись, як плішивий на блакитному оці перевертає все догори дном і відверто бреше ..постійно бреше", "Абсолютно вірно, рухаємося назад, в повну д*пу", "Я так і не зрозумів, банкрутство заводів, оптимізація медицини, деградація освіти, пенсійна реформа - це стабільність або застій?", "Економічна стабільність це показник того, що економіка певний час не збільшується і не зменшується. А у вас "товариш" Путін негативне зростання", - з сарказмом пишуть вони в комментариях.

Раніше ми писали, що над російським президентом Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися в соціальних мережах. На цей раз Володимир Путін став героєм яскравої фотожаби після загострення у Сірійській Республіці.

У звичному для себе стилі лідера Російської Федерації висміяв відомий карикатурист Сергій Йолкін.

На фотожабі можна побачити Володимира Путіна з ножем у руці, який взяв у заручники турецький помідор.

"Не стріляйте, у мене заручник", - йдеться у підписі до фотожабі Сергія Йолкіна.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що Володимир Путін зазнає чергове фіаско на Близькому Сході, а росіянам потім розповість про "геополітичний успіх".

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.