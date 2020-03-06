Фрейд помер, так і не пояснивши, які проблеми у тих, хто ставить лайки під власними постами…

Комдивові прислали нового водія.

- Так, матрос, як твоє прізвище?

- Називайте мене на ім'я - Андрій!

- Так, матрос, ти не зрозумів. Я всіх своїх водіїв називаю на прізвище. Твоє прізвище?

- Коханий моє прізвище.

- Так, Андрій, заводь. Поїхали!

***

- Капітане! В кораблі пробоїна!

- Де?

- По лівому борту, нижче ватерлінії.

- А-а, тоді нічого, там не помітно.

***

Командир викликає матроса:

- Ти віриш в загробне життя?

- Ні.

- Там до тебе дядько приїхав, до якого ти два тижні назад на похорони їздив.

***

– Доктор, якщо ви мене вилікуєте від інтернет-залежності, я додам вас у друзі!

***

- Моня! Скільки раз я тобі казала, шо не можна бути таким прискіпливим!

- … Сім…

***

В Одесі черга в пляжний туалет… це місце, де збираються пристойні, інтелігентні люди...

***

Священик у своєму відкритому автомобілі зупинився в зоні дії знаку “Зупинка заборонена”. Тут підходить поліцейський і каже:

– Шкодую, святий отець, але ви згрішили…

***

– Цікаво, а є таблетки від голоду?

– Так, тільки вони великі.

– Так дурниця, лише б допомагали.

– Вони допомагають.

– А як називаються?

– Котлети…

***

– Слухай, я тобі зараз жарт розповім – обпісяєшся.

– Докторе, може ви припинете жартувати про мій енурез?

***

– Слухай, нещодавно помилково викинув таблетку віагри в унітаз.

– І що?

– Кришка від унітазу більше не опускається!

***

45% загиблих насильницькою смертю були знайомі зі своїми вбивцями.

Висновок: чим менше людей ти знаєш, тим менше охочих тебе прикінчити.

Нагадаємо, Путін здивував безглуздою витівкою перед камерами, росіяни в люті.

Як повідомляла Politeka, невдала евакуація українки з Китаю насмішила мережу, "Слуга народу" в справі.

Також Politeka писала, що Путін накинувся на дівчину: росіянам показали справжнє обличчя президента.