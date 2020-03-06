Фрейд помер, так і не пояснивши, які проблеми у тих, хто ставить лайки під власними постами…
Комдивові прислали нового водія.
- Так, матрос, як твоє прізвище?
- Називайте мене на ім'я - Андрій!
- Так, матрос, ти не зрозумів. Я всіх своїх водіїв називаю на прізвище. Твоє прізвище?
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- Коханий моє прізвище.
- Так, Андрій, заводь. Поїхали!
***
- Капітане! В кораблі пробоїна!
- Де?
- По лівому борту, нижче ватерлінії.
- А-а, тоді нічого, там не помітно.
***
Командир викликає матроса:
- Ти віриш в загробне життя?
- Ні.
- Там до тебе дядько приїхав, до якого ти два тижні назад на похорони їздив.
***
– Доктор, якщо ви мене вилікуєте від інтернет-залежності, я додам вас у друзі!
***
- Моня! Скільки раз я тобі казала, шо не можна бути таким прискіпливим!
- … Сім…
***
В Одесі черга в пляжний туалет… це місце, де збираються пристойні, інтелігентні люди...
***
Священик у своєму відкритому автомобілі зупинився в зоні дії знаку “Зупинка заборонена”. Тут підходить поліцейський і каже:
– Шкодую, святий отець, але ви згрішили…
***
– Цікаво, а є таблетки від голоду?
– Так, тільки вони великі.
– Так дурниця, лише б допомагали.
– Вони допомагають.
– А як називаються?
– Котлети…
***
– Слухай, я тобі зараз жарт розповім – обпісяєшся.
– Докторе, може ви припинете жартувати про мій енурез?
***
– Слухай, нещодавно помилково викинув таблетку віагри в унітаз.
– І що?
– Кришка від унітазу більше не опускається!
***
45% загиблих насильницькою смертю були знайомі зі своїми вбивцями.
Висновок: чим менше людей ти знаєш, тим менше охочих тебе прикінчити.
Нагадаємо, Путін здивував безглуздою витівкою перед камерами, росіяни в люті.
Як повідомляла Politeka, невдала евакуація українки з Китаю насмішила мережу, "Слуга народу" в справі.
Також Politeka писала, що Путін накинувся на дівчину: росіянам показали справжнє обличчя президента.