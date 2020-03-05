22 квітня в Росії відбудеться референдум щодо поправок до Конституції, над якими зараз старанно трудяться в Кремлі

Однак свого часуросійський президент Володимир Путін, який, власне, й ініціював «рихтування» основного документа держави, запевняв, що ніколи не буде нічого міняти в Конституції.

Над словами глави РФ пожартували в блозі «Вуса Пєскова» в Twitter, нагадавши як обіцянки президента, так і «передбачення» лідера ЛДПР Володимира Жириновського, передає Politeka.

«Образливі, на мій погляд, для нашого народу і країни поради поміняти Конституцію. Мізки їм треба поміняти, а не Конституцію», – віщає в одному з інтерв'ю свіжоспечений молодий президент РФ Володимир Володимирович.

«Я ніколи не змінював Конституцію, не робив це, тим більше, під себе, і у мене немає ніяких планів і на сьогоднішній день», – продовжує ту саму риторику Путін через багато років, вже помітно посивілий.

«Якщо б я вважав, що тоталітарна або авторитарна системи є для нас найбільш переважними, то я б просто змінив Конституцію. Як ви розумієте, це було легко зробити. Це ж не вимагає навіть якогось всенародного голосування», – запевняє він ще кілька років тому.

І тут з'являється Жириновський, який заявляє, що через шість років виборів зовсім не буде, оскільки «набридло підтасовування робити». Він передбачає, що буде держрада, колективний орган, де голова держради з правами президента буде вибиратися на засіданні держради, яка, в свою чергу, формуватиметься з найкращих губернаторів, міністрів, депутатів, «чоловік 30-40». Путін, за словами лідера ЛДПР, правитиме довічно, а поховають його, як Мао Цзедуна. Він порівняв Росію з Азією, де прибрали обмеження двома термінами президента.

Цікавим і підпис до відео: «Тепер зрозуміло, чому Путін відмовився від двійників. Вони таку дичину несли, що просто жах. Добре хоч, що у нас ніхто нічого не пам'ятає».

Теперь понятно, почему Путин отказался от двойников. Они такую дичь несли, что просто ужас. Хорошо хоть, что у нас никто ничего не помнит pic.twitter.com/EU0pVdVHK8 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) March 5, 2020

У коментарях реакція на ролик відповідна.

«Від двійників відмовився, але ще залишилися трійник та подовжувач. Треба б йому і їх теж нейтралізувати», «Я завжди думав, що бути президентом важко: потрібно керувати країною, розв'язувати проблеми людей, а виявилося – все не так: неси х**ню, не слухай нікого і дбай тільки про себе. А хто проти – гнобити», «Жириновський Кассандра? Її теж не особливо поважали, а он воно як», «Просто у президента і його електорату пам'ять, як у рибки. Хоч кожен день ліпи баб**ню – 20 років слухають з захопленням))» – іронізують користувачі.

Нагадаємо, Путін на камеру зізнався в залежності і розгнівав росіян.

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