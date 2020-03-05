Володимир Путін більше шести годин розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом на тлі загострення конфлікту в Сирії

Раніше відносини Туреччини і Росії різко загострилися після того, як турецькі військові загинули в результаті обстрілу в сирійському Ідлібі, в причетності до якого звинувачують російських військових. 5 березня Ердоган прибув до Москви та провів реговори з Путіним.

Бесіда президентів тривала шість з половиною годин, після чого вони погодили підсумковий документ з питань врегулювання ситуації в Сирії (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Зокрема, було оголошено про рішення ввести режим припинення вогню в Ідлібі з 6 березня. Втім, інші деталі переговорів президенти розкривати не поспішали.

У мережі також з'явилося відео з уривком бесіди президентів. Багато інтернет-користувачів звернули увагу на те, як спокійно на ньому тримається Ердоган і як при цьому Путін нервує. Так, президент РФ постійно тупотів ногами і частіше дивився в підлогу, ніж на свого співрозмовника. Відповідним відео поділився в Твіттер журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

«Ердогану пох серйозна розмова,сидить такий пихатий..зате, у дідка ніжкам і ручкам немає спокою»», «Совається, ручки смикає, кусає губу, очі відводить», «путін зовсім втратив самовладання. Якось навіть соромно за нього. Інша справа коли він зустрічається з активістами ЗНФ. Щось і про помідори не згадує. Це тобі не в автобусі п**нути і втекти», «Вирішив бути вище Ердогана і одягнув нові, високі пиньоступи, а вони тиснуть», «І що це таке????? Путін нервує, а Ердоган спокійний. Все здався вуличний хуліган?», «щось у вольдемара коліна трусяться. Куди поважність поділася?», «У інтерв'ю такого мачо із себе строїть, а тут такий шкідливий сидить. Ручки, ніжки, очі, все говорить, як йому страшно», «Ердоган рветься в бій, а Путіну хочеться об'їхати його на кривій козі», - пишуть люди.

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