Нещодавно в Україні зареєстрували перший випадок зараження коронавірусом

У двох українських областях оголосили карантин, пише Politeka.net. Між тим, поки влада говорить про те, що активно вживаються заходи для безпеки, один з наших громадян вирішив себе перестрахувати.

Так, на одній з вулиць Харкова сфотографували співробітника однієї і компаній доставки. На юнаці були звичайна куртка і джинси з кросівками, але увагу привернув протигаз, який він натягнув на обличчя.

Знімки відразу поширилися по мережі. В одній з груп зробили публікацію з припискою: "Захист від коронавіруса рівня Glovo".

Люди стали активно коммантировать побачене.

"І без рукавичок...", "ТАК ПОФІГ В ПРОТИГАЗІ ВІН РУКИ ЯВНО НЕ ОБЛИЖЕ))", "У мене подвійний є другий від радіаційного пилу", "тебе не один вірус не візьме", "Сталкер", "Я в школі філонила їх одягати. Так що не вмію навіть", "Такий фільтр фільтрує віруси?)", "Кур'єр напевно розносить протигази, у своїй жовтій коробці", "Палата номер 6", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, українка Анастасія Зінченко, яку відмовилися евакуювати з Китаю разом з собакою, стала героїнею яскравої фотожаби.

Ситуацію українки не могли обійти стороною користувачі мережі.

Так, з'явилося зображення Анастасії з її собачкою. На картинці дівчина вимовляє: "Візьміть нас з Мішель у партійний список - не пошкодуєте! Мішель №1, я №2 - жоден виборець не встоїть!".

Зазначимо, дівчина розповіла свою історію в соцмережі. Пізніше з нею зв'язався президент Володимир Зеленський, який заспокоїв Анастасію, сказавши, що вона повернеться додому незабаром. Однак минуло два тижні, Зінченко також знаходиться в Китаї, а тим часом в Україні ввели заборону на ввезення собак з Китаю.

Нагадаємо, через загрозу поширення коронавіруса та грипу в Одесі закрили їдальні для малозабезпечених.

«Ситуація з грипом у місті погіршилася, а ситуацію з новим вірусом «К» прогнозувати не можемо, втім як і весь світ", - повідомила керівник фонду Катерина Ножевникова в ФБ.

Нагадаємо, тисячі українців опинилися в заручниках в Італії, тривожні дані.

Як повідомляла Politeka, українцям загрожує коронавірус з Італії, розкрито скандальна правда.

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