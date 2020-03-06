Російський президент Володимир Путін став об'єктом для насмішок в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Володимир Путін осоромився, знову коментуючи затвердження поправок до Конституції Росії.

Відповідну публікацію в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував звичайний російський пропагандист Дмитро Смирнов, який продовжує називати себе журналістом кремлівського пулу".

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"Путін про поправки до Конституції: Ніколи не чув, що країна має повернутися в 90-ті роки. Потрібні гарантії неможливості відкату назад, неприпустимість нових спроб розгойдування країни – цього ніхто не хоче. Упевнений, нічого подібного не повинно повторитися в нашої історії", - заявив він на робочому засіданні.

"Так він хоче повернути країну в 30-ті роки", "Діма, скажи дідусеві, що країна живе вже гірше ніж в 90-і", " Діма скажи дідові що країна живе вже гірше ніж в 90-і", "Вона нікуди з 90-х і не виходила ..а лише залакіровалася під патріотичну риторику", "Краще 90ті, ніж цей жах з поїхавшим ідіотом, який вважає себе якимось месією", "Він хворий", "Ця людина ніколи і нічого прямо не говорив. За це його і люблять в певних колах!", "При зустрічі з Ердоганом було розгойдування ніг. Так є час на розкачку чи ні?", - жартують росіяни в коментарях під публікацією пропагандиста.

Раніше ми писали, що над російським президентом Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися в соціальних мережах. На цей раз Володимир Путін став героєм яскравої фотожаби після загострення у Сірійській Республіці.

У звичному для себе стилі лідера Російської Федерації висміяв відомий карикатурист Сергій Йолкін.

На фотожабі можна побачити Володимира Путіна з ножем у руці, який взяв у заручники турецький помідор.

"Не стріляйте, у мене заручник", - йдеться у підписі до фотожабі Сергія Йолкіна.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що Володимир Путін зазнає чергове фіаско на Близькому Сході, а росіянам потім розповість про "геополітичний успіх".

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.