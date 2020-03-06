Володимир Путін отримав несподівану пропозицію руки і серця прямо перед об'єктивами камер

У п'ятницю, 6 березня, президент Росії прибув з візитом в Іваново, відомий в РФ, як «місто наречених». Там у Путіна сталася дивна розмова з однією з місцевих мешканок. Ні для кого не секрет, що господар Кремля давно в розлученні. На це звернула увагу і одна з дівчат, якій вдалося поговорити з Путіним на вулиці. Відповідне відео розмістив в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, передає Politeka (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Вона несподівано вигукнула: «А візьміть мене заміж», коли Путін зупинився поговорити з натовпом. Дівчина зізналася президентові РФ в коханні і дала своє фото.

«Гарна пропозиція, спасибі велике», - відповів на це Путін, оточений охороною.

«Фотографію я передала, а там вже буде видно. Президент мені сказав, що це цікава пропозиція. Сподіваюся, він фото все-таки побачить, а там є і мій номер телефону», - розповіла дівчина журналістам.

В соцмережах вже обговорюють можливе одруження Путіна.

«Останній шанс вибратися з убогості і зони соціально-економічної катастрофи: зарплати в Іваново найнижчі в Центральному Фед Окрузі і серед найнижчих РФ», «любов зла...», «Так вона вище його на півголови...», «Путін на лавку встане...», «Це постановка лише для того, щоб показати - а Государ наш Імператор ще ого-го!», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Путін осоромився, знову коментуючи затвердження поправок в Конституцію Росії. Відповідну публікацію в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував звичайний російський пропагандист Дмитро Смирнов.

"Путін про поправки до Конституції: Ніколи не чув, що країна має повернутися в 90-ті роки. Потрібні гарантії неможливості відкату назад, неприпустимість нових спроб розгойдування країни – цього ніхто не хоче. Упевнений, нічого подібного не повинно повторитися в нашій історії", - заявив він на робочому засіданні.

"При зустрічі з Ердоганом була розгойдування ніг. Так є час на розкачку чи ні?", - жартували росіяни в коментарях під публікацією пропагандиста.

Нагадаємо, Путін вирішив «розчавити» Ердогана і пішов на крайні заходи.

Як повідомляла Politeka, Путін яскраво осоромився на засіданні, в мережі запідозрили недобре.

Також Politeka писала, що Путіна зловили на брехні історичного масштабу, відео.