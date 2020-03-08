В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який злякався коронавіруса

Як повідомляє Politeka, комічні кадри опублікував блогер Олександр Торн в Facebook.

«Як цар Путін героїчно поборов короновірус і зібрав підписи за поправки до конституції дивіться у новому гумористичному скетчі…»,-йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Путін панікує при словах про те, що коронавірус вже пробрався в Росію. У зв'язку з цим він вирішує підглянути, як на епідемію відреагували лідери інших країн.

«Це фіаско», «Коронавірус теж заборонити в конституції», «найжахливіше, що він такий і є. Затиснутий і боягузливий», «Плешивое посміховисько наш цар, інакше не скажеш», «Вові ти не скажеш " до побачення, вова не прощається з тобою, на жаль», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що президент Російської Федерації Володимир Путін став об'єктом для нових насмішок в соціальних мережах.

Героєм своєї нової політичної карикатури його зробив відомий російський художник Сергій Йолкін.

Карикатурист вирішив висміяти російського президента Володимира Путіна на фоні внесення змін до Конституції РФ, які дозволять і далі залишатися при владі в Кремлі.

На карикатурі він зобразив Володимира Путіна в образах гусінь, метелики і лялечки.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.