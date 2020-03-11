Понеділок - день важкий, тим більше таким він став для Росії

Як виявилось, 9 березня, у світі стався обвал нафтових котирувань, пише Рoliteka.net. Таким чином, ціна нафти на азіатських ринках впала більш ніж на 31%.

Котирування падіння нафти призвели до падіння курсу рубля. Путін приблизно за тиждень до цього говорив, що бюджет країни збалансований за ціною в 42,4 долара за барель.

Тому падіння цін на нафту нижче цього показника може підірвати курс російської валюти.

В мережі почали активно обговорювати тему падіння рубля. Зокрема, карикатурист Сергій Йолкін зобразив ситуацію влучною картинкою.

На зображенні - трохи змінений коронавірус, який впав на залізний рубль.

"Обвал цін на нафту і падіння світових біржових індексів через коронавірус спровокували падіння курсу рубля. Наш Сергій Йолкін (Sergey Elkin) - про непосильну ношу для російської валюти", - підписали автори посту.

Майже за добу пост зібрав приблизно 300 лайків та багато коментарів.

"Маячню пишите, це війна за ринки і витіснення сланцевої нафти. Якщо ціни протримаються 6-8 місяців, то сланцевій нафті каюк", "Відмінний час, сісти поміркувати і почати з чистого аркуша", "Може ціни на бензин в Росії знизяться паралельно", "Тимчасово.рубль стане світовою валютою.скоро", "Ех, а був би золотий червінець, була б зовсім інша картинка!", "Гототес. -,,,,,. подружилис. з турками. - ......ось. в. НАГОРОДА", "Ціни на нафту свідомо обрушили росіяни, на що вони розраховували.. Писати окропом зарано, панове тубільці, будемо подивитися", "Вузько мислите, господа", " ... коли подешевшали ціни на нафту і, авжеж, в Європі впали ціни на бензин, у Росії вони виросли... як зараз пам'ятаю, що тоді Президент Путін сказав: "Ми вирішили, що нашим нафтовиробникам так важко доводиться на зовнішніх ринках, що ми хотіли б їм допомогти на внутрішньому"... типу повтор сюжету чи як?", "Ми стали біднішими на X%", "При чому тут вірус? Каталізатором він, звичайно виступає, але причина в тому що на зустрічі ОПЕК якісь пацани вирішили не грати за правилами", - написали користувачі мережі.

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