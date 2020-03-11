Понедельник - день тяжелый, тем более таковым он оказался для России

Как выснилось, 9 марта, в мире произошел обвал нефтяных котировок, пишет Рoliteka.net. Таким образом, цена нефти на азиатских рынках обвалилась более чем на 31%.

Котировки падения нефти привели к падению курса рубля. Путин примерно за неделю до этого говорил, что бюджет страны сбалансирован при цене в 42,4 доллара за баррель.

Поэтому падение цен на нефть ниже этого показателя может подорвать курс российской валюты.

В сети стали активно обсуждать тему падения рубля. В частности, карикатурист Сергей Елкин изобразил ситуацию меткой картинкой.

На изображении - немного измененный коронавирус, который упал на железный рубль.

"Обвал цен на нефть и обрушение мировых биржевых индексов из-за коронавируса спровоцировали падение курса рубля. Наш Сергей Елкин (Sergey Elkin) - о непосильной ноше для российской валюты", - подписали авторы поста.

Почти за сутки пост собрал примерно 300 лайков и много комментариев.

"Бред пишите, это война за рынки и вытеснение сланцевой нефти. Если цены продержаться 6-8 месяцев, то сланцевой нефти каюк", "Отличное время, сесть поразмыслить и начать с чистого листа", "Может цены на бензин в России снизятся параллельно", "Временно.рубль будет мировой валютой.скоро", "Эх, а был бы золотой червонец, была бы совсем другая картинка!", "Гототес. -,,,,,. подружилис. с турками. - ......вот. и. НАГРАДА", "Цены на нефть сознательно обрушили русские, на что то же они рассчитывали.. Писать кипятком рановато, господа туземцы, будем посмотреть", "Узко мыслите, господа", " ... когда подешевели цены на нефть и, естественно, в Европе упали цены на бензин, в России они выросли... как сейчас помню, что тогда Президент Путин сказал: "Мы решили, что нашим нефтепроизводителям так трудно приходится на внешних рынках, что мы бы им хотели помочь на внутреннем"... типа повтор сюжета или как?", "Мы стали беднее на X%", "При чем тут вирус? Катализатором он, конечно выступает, но причина в том что на встрече ОПЕК некие пацаны решили не играть по правилам", - написали пользователи сети.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

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