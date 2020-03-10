Російський президент Володимир Путін безглуздо осоромився на камеру

Про це пише Politeka.net.

На цей раз лідер Кремля осоромився, коментуючи резолюцію ЄС з початку Другої світової війни.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter опублікував пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу".

"Путін про резолюцію ЄС щодо початку Другої світової війни: Недалекі люди, які читати-писати не вміють. Несуть всяку фігню в Європарламенті з приводу однакової відповідальності Гітлера і Сталіна. Нісенітниця це собача просто!", - йдеться у підписі до публікації.

Такі слова розлютували росіян, які зазначили в коментарях, що у Володимира Путіна проблеми з головою, а його лексикон нагадує "вихідця з підворіття".

"Росія не перемогла фашизм, Росія фашизм усиновила", "Гаразд, хоч Пиня у всій Європі писати-читати вміє. Расєя у безпеці", "Нісенітниця і компот!", "Лексикон підворіття", "Це не має значення зараз. Вони обидва в пеклі. І Путін згорить у пеклі з ними", "Дід з аргументацією сторожа з гаража", "Казковий!", "Ну навіщо так критично до себе ставитися так ще про себе говорити в множині", - жартують вони в коментарях під публікацією російського пропагандиста.

Раніше ми писали, що над російським президентом Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися в соціальних мережах. На цей раз Володимир Путін став героєм яскравою фотожаби після загострення у Сірійській Республіці.

У звичному для себе стилі лідера Російської Федерації висміяв відомий карикатурист Сергій Йолкін.

На фотожабе можна побачити Володимира Путіна з ножем у руці, який взяв у заручники турецький помідор.

"Не стріляйте, у мене заручник", - йдеться у підписі до фотожабе Сергія Йолкіна.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що Володимир Путін зазнає чергове фіаско на Близькому Сході, а росіянам потім розповість про "геополітичний успіх".

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.