Володимир Путін отримав можливість переобиратися на пост президента всупереч чинній російській Конституції. Ця новина викликала бурхливу реакцію у соціальних мережах

10 березня у російській Держдумі виступили з пропозицією «обнулити президентські терміни» у разі прийняття нових поправок до Конституції, пише Politeka. Це дозволить Путіну знову брати участь у президентських виборах в 2024 році. Президент РФ особисто підтримав цю ідею під час виступу перед депутатами.

«В принципі, цей варіант був би можливий, але за однієї умови — якщо Конституційний суд дасть офіційний висновок, що така поправка не буде суперечити принципам Конституції», - заявив Путін.

Після цього Держдума схвалила дану поправку. Такий хід обурив багатьох росіян, так як вони розцінили це як черговий крок Путіна до вічного правління. Крім того, люди звернули увагу на те, що Путін зачитував свою реакцію з папірція, в той час як пропозицію Терешкової в Держдумі спробували виставити як спонтанну ініціативу.

«От і стало ясно через яку поправку все це дійство починалося!», «Як щодо варіанту дами з косою?», «Так театр одного старого актора, вже давно всім обридлого», «Ну а для чого і затівалася вся ця срамота з конституцією», «Вічний Тутанхамон ж*па», «Обнуляй і володарюй!», «Баста карапузики, демократія закінчилася. Не приживається вона в Росії», «Ну і піпець...Спектакль закінчено ...Завіса», «Це писець, товариші! У нас тепер кожного президента будуть ногами вперед, як у Північній Кореї, з президентського крісла виносити?», - пишуть люди.

Нагадаємо, що в Росії схвалили поправку до Конституції про обнулення президентських термінів. З такою пропозицією у вівторок, 10 березня, виступила в Держдумі Валентина Терешкова. Володимир Путін особисто підтримав запропоновану поправку, при цьому зазначивши, що остаточне рішення має залишатися за Конституційним судом.

Після його слів Держдума підтримала поправку про зняття обмежень по кількості президентських термінів. Це дозволить Путіну балотуватися на президентські вибори в 2024-му році.

Нагадаємо, Путін буде правити вічно: прийнято історичне рішення.

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