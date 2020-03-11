Відмова Росії приєднається до угоди ОПЕК+о і скоротити видобуток нафти спровокував гнів Саудівської Аравії й обрушив ціни на чорне золото

Проте багато аналітиків такий крок РФ розцінили як помсту США за санкції проти «Північного потоку — 2». Обвал цін на нафту нібито вигідний россянам, оскільки призведе до банкрутства американської сланцевої енергетики.

З цього приводу вже з'явилися жарти в соцмережах. Так, блогер під ніком Професор Преображенський відреагував на цю ситуацію черговим іронічним твітом, повідомивши, що у Росії з'явився «новий страшний ворог» – американські сланцевики.

Таким чином, тепер у Путіна борються з банд***вцями, ф*шистами фальсифікаторами історії, турецькими помідорами, пармезаном, ворогами Асада і зы сланцевиками.

Єдине, на що російська влада вперто продовжують закривати очі, – безпросвітні злидні половини власного населення.

«Тому що тільки на цих злиднях і тримається», - пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали, що 9 березня на біржах був "чорний понеділок" для Росії. Слідом за нафтою обвалився рубль по відношенню до долара і євро, а також впали акції російських монополістів.

Пропагандисти одноголосно стверджували, що в падінні немає нічого поганого, а ситуація скоро нормалізується.

Однак, після відкриття торгів на біржі рубль впав ще більше. Тепер за один долар пропонують 72,77 рублів (майже +6), а за євро - 82,47 (+6,4%).

Більш того, на Московській біржі впали акції таких гігантів як Газпром, Лукойл, Роснафта, ВТБ.

Перед стартом торгів аналітики попередили, що можливий курс долара може піднятися до позначки в 75,21 рублів, а євро - до 85,78 рублів. Тому не виключено, що це тільки початок і російська валюта ще раз впаде під час торгів на біржах.

Нагадаємо, що акції впали слідом за рублем, Росія не може оговтатися: деталі чорного понеділка Путіна.

А ще Politeka писала, що у Росії істерика через рекордний обвал рубля, всі подробиці.

Також Politeka повідомляла, що ціни на нафту і рубль рекордно впали, такого не було з 1991 року.