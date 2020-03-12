Жителі України після оголошення карантину Кабміном з 12 березня почали активно жартувати на тему коронавируса

Ситуацію з дефіцитом масок відразу обшутили кадром з комедії "Кін-дза-дза", на якому головні герої стоять в квітучому лузі стоять з респіраторами на обличчях. Про це пише Politeka.

А на другій картинці автор дав корисну пораду водіям, яких буде зупиняти патрульна поліція. Можна зробити табличку "У мене коронавірус" і поліція відпустить водія відразу.

Також намалювали забавну картинку з рекомендаціями для українців під час коронавіруса, серед яких не рекомендують цілувати ікони, користуватися тільки персональної трембітою і не брати участь у факельної ходи.

Також з'явилися жарти про інтимне щеплення від коронавіруса, Віталія Кличка, якого прозвали "Квентіном Карантино" та інші забавні меми.

Раніше ми повідомляли, що в Києві вже перевірили 46 підозр на коронавірус.

У Центрі громадського здоров'я України з початку року до 12 березня отримано 46 підозр про коронавирусной інфекцією COVID-19. Про це сказано в даних Моз.

Так, з усіх перевірених підозр українців на коронавірус, тільки один випадок підтверджений.

Цей єдиний випадок коронавіруса в Україні зареєстрували ще 3 березня. Інші 45 перевірених підозр – негативні.

Повідомлялося, що в Харкові, як і в цілому по Україні, вводиться тритижневий карантин через загрозу поширення коронавіруса.

Що на даний момент відбувається в місті і як він готується жити під час карантину.

З 12 березня в навчальних місця, починаючи з дитсадків і закінчуючи вузами, вводяться обмеження. Ньюсмейкером учорашнього дня став мер міста Геннадій Кернес, який в соцмережах повідомив про те, що в Харкові будуть закриті театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони в шопінг-моллах, а от школи і дитсадки будуть працювати.

Нагадаємо, термінове закриття Верховної Ради, в Україні готові на крайні заходи

А ще Politeka писала, що харків'янам показали, як врятуватися від коронавіруса

Також Politeka повідомляла, що Комаровський звернувся до українців після оголошення карантину



