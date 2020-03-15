Володимира Путіна зобразили у новій карикатурі разом з друзями

Президент Росії Володимир Путін часто стає героєм фотожаб, пише Рoliteka.net. Особливо нові кратинки спливають після скандальних заяв і дій гаранта.

Так, нещодавно Держдума підтримала "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна. Таким чином, існує ймовірність, що Путін ще десятки років пробуде при посаді.

Експерти кажуть, що якщо поправки в Конституцію, які збираються внести, приймуть, то з юридичної точки зору з'явиться необхідність обнулити президентські терміни.

В результаті це буде вже інший інститут президентства і на нього не зможуть поширюватися обмеження старого.

Відомий соратник Путіна, глава Чечні Рамзан Кадиров, підтримав ідею обнулення строків президента. За його словами, норма Конституції РФ про обмеження термінів перебування президента на посаді повинна бути назавжди виключена з Основного закону.

Тому Кадиров позитивно оцінив ідею дозволити Путіну піти на нові вибори.

Дану тему підтримали і деякі представники церкви, адже нові поправки також повинні узаконити слово шлюб, як союз жінки та чоловіка.

Художник Альоша Ступін зобразив всіх зазначених осіб міткою карикатурою. Так, на картинці зображений ватник, який тримає на плечах всіх, включаючи Путіна і Кадирова. Щоб людина внизу рухалася, йому перед очима повісили палицю з пляшкою горілки.

Майже за добу пост зібрав понад 400 лайків і трохи коментарів.

"Констипутційне право... Життя за Царя!", "Харчова піраміда бл, але шкода чомусь тільки ханурика, який на шапку хлу потрапив...", "100%", "А це кадиров пляшку горілки тримає?", "Класна картинка!", "Країна - " одиночна камера", тюрма народів, імперія зла, цап'яча кошара для дебілів, країна " вічного- посмертного- ботекснонакаченого- коротконогого виродка"! Стадо баранів, цапів, віслюків, шакалів, дурнів, зомбі!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, художник Сергій Йолкін також опублікував яскраву карикатуру про "обнулення" Путіна.

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