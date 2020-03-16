Російський президент Володимир Путін став героєм нової політичної карикатури

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи карикатури стали пандемія коронавіруса і "військовий парад", який Росія традиційно проводить на Червоній площі 9 травня.

У звичному для себе стилі російського президента Володимира Путіна відомий карикатурист висміяв Сергій Йолкін.

На карикатурі можна побачити Володимира Путіна, який намагається умовити лідерів США, ФРН і Франції приїхати на парад 9 травня.

"Ви повинні неодмінно приїхати на мій парад перемоги", - звернувся Путін до своїх колег. Але на його запрошення відреагував тільки коронавірус COVID-19: "Я буду обов'язково".

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і припустили, що коронавірус приїде до Володимиру Путіну на "коронацію".

"Так нехай вони нарешті зустрінуться - два мерзенних коронованих віруса!", "Приїде на коронацію", "А хто не приїде - відключимо газ", "Приїжджай коронавірус. На трибуну почхати", "Будете скандалити — побачимося в суді!", - жартують вони в коментарях під їдкою карикатурою Йолкіна.

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Приводом для появи їдких коментарів стала заява прес-секретаря президента РФ про те, чи може Володимир Путін бути заражений коронавірусом.

"Пісків на питання «Здавав Путін здавав аналіз на коронавірус?»: Інформація про здоров'я президента — це не те, що призначене в деталях для широкої публікації. Президент працює на повну котушку як завжди. Все, що потрібно для захисту президента, все робиться", - йдеться у публікації.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і припустили, що Володимир Путін явно хворий і цю інформацію Кремль приховує.

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