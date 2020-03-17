Російський президент Володимир Путін продовжує конфузитися перед камерою

Про це пише Politeka.net.

На цей раз глава Кремля зганьбився, даючи інтерв'ю російському пропагандистові з агентства ТАСС.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter опублікував інший пропагандист з кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Зокрема, Володимир Путін вирішив порівняти Росію з Україною, і нарвався на критику і їдкі коментарі в соціальних мережах.

"Путін - про парламенті: Ви хочете пострибати від радості, коли там будуть битися, як в Україні або десь в іншому місці? - «Не місце для дискусій», ми пам'ятаємо. Путін: Ні. Це якраз місце для дискусій. Але це не місце для бійки і внутрішніх розборок і самопіару", - сказано в публікації.

"Той ще петросян", "З кожним відео стає все виразніше яке чудовисько нами править", "Все в межах норми: баранами повинен правити козел", "А хто він тепер? Обнулився ж", "Як відкриє рот, так хоч стій,хоч падай.Абсолютний брехливий популіст", "Путіну потрібен не парламент, де дискусії, а слухняна контора, яка схвалює всі його рішення, чим і є зараз Держдума. І не треба Путіну тріпатися про якийсь дискусії там. Його балаканина вже всім набридла", - пишуть росіяни в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін приголомшив росіян своїм діагнозом.

Приводом для появи їдких коментарів стала заява прес-секретаря президента РФ про те, чи може Володимир Путін бути заражений коронавірусом.

"Пісків на питання «Здавав Путін здавав аналіз на коронавірус?»: Інформація про здоров'я президента — це не те, що призначене в деталях для широкої публікації. Президент працює на повну котушку як завжди. Все, що потрібно для захисту президента, все робиться", - йдеться у публікації.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і припустили, що Володимир Путін явно хворий і цю інформацію Кремль приховує.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.