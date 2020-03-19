Відомий блогер змонтував пісню про коронавірус з виступів президента США Дональда Трампа

Ролик блогер Maestro Ziikos опублікував у себе на YouTube, передає Politeka. На відео Дональд Трамп «співає» про те, що потрібно робити, щоб не заразитися коронавірусом. Він перераховує головні правила, які повинні вберегти людей від зараження.

«Я сподіваюся, що ви почуваєте себе добре в цей дивний час, зберігайте терпіння і мийте руки», - написав блогер під новим відео.

Ролик подивилися вже понад 75 тисяч разів. В коментарях сміються над новим мемом і просять автора робити подібні відео ще.

«Поважайте соціальні дистанції - краща частина відео!», «Короно-меми поширюються швидше, ніж сам вірус», «Наступна пісня повинна бути: не купуйте так багато туалетного паперу», «А я застряг вдома через Коронавірус», «Це новий хіт», «будь ласка, зробіть так, щоб Дональд Трамп заспівав Backstreet Boys «Я так хочу», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що блогер взяв за основу пісню про коронавірус, яку презентували в'єтнамські співаки ще в лютому. Вона стала вірусною через смішну подачу і зібрала на відеохостингу майже 19 мільйонів переглядів. Тепер її «заспівав» глава Білого дому власною персоною.

Тим часом, у світі зафіксовано понад 207 тисяч хворих коронавірусом. Однак реальні цифри можуть бути набагато більшими, так як деякі люди хворіють без симптомів. Станом на 18 березня від коронавіруса померло 8200 осіб. В Україні вдень 18 березня було підтверджено 14 випадків захворювання, з яких 2 закінчилися смертю. Більше сотні людей по всіх областях знаходяться під підозрою, їм проводять тести.

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