Автор перевершив сам себе

Президент Російської Федерації Володимир Путін став героєм нової фотожаби

Про це пише Politeka.net.

Черговий шедевр видав відомий російський художник Ігор Поночевний, який працює під псевдонімом "Альоша Ступін".

На фотожабе можна побачити оголеного Володимира Путіна, який вирішив вийти на дуель з небезпечним вірусом.

"Добрий мушкетер", - ємко підписав свій новий шедевр Ігор Поночевний.

Користувачі з гумором відреагували на фотожабу і зазначили, що Володимир Путін приречений в сутичці з підступним вірусом.

"Вірус з яйцями, як належить", "Кхе-кхе", "З удмуртом можна попрощатися", "Короною пришиблений", "Корону у вірусу вкрав, як Крим", "Пророча...", "Вже все?", "Плювати, все одно двійник", "Коронувався", "Невже туше?", - жартують росіяни в коментарях під публікацією художника.

Раніше ми розповідали, що Володимир Путін оконфузився з безглуздим указом під час карантину.

Пафосну публікацію у своєму мікроблозі Twitter зробив російський пропагадист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу".

"Вірус вірусом, а армія за розкладом: Володимир Путін підписав указ про весняний призов з 1 квітня", - написав він у своєму мікроблозі.

Росіяни гнівно відреагували на безглуздий указ президента РФ і відзначили з сарказмом, що зараз найбільш відповідний час, щоб товпитися у військкоматах".

"Ну що, пішов вірус в армію, молодняк міцний,переживе, а полкани і генерали навряд чи", "Даааа, саме час у військкоматі штовхатися", "Сини Ротенбергів, Сечіних, Грефів... В перших рядах сподіваємося", - обурювалися вони під публікацією.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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