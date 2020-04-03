Над російським президентом Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися

Про це пише Politeka.net.

На цей раз лідер Кремля став героєм нової яскравої карикатури.

Відомий російський художник Сергій Йолкін не зміг обійти стороною новину про те, що РФ на тлі епідемії китайського вірусу продала медичне обладнання в США.

На карикатурі можна побачити Володимира Путіна, який вирішив забрати у тяжкохворого пацієнта апарат ШВЛ, щоб потім відправити його в Сполучені Штати.

"Вибач, чувак, але так треба для піару", - іронічно підписав свій новий шедефр Сергій Йолкін.

"Шкода стіни не промальовані, а ковдра натуральне, прямо як у нас в армії, триста років тому було", "Да ладно, тут Ви вже перегнули палицю. Цей г*внюк ніколи не вибачається", "А на хворому підписати: "народ Росії", "Це не піар. Це хабар Трампу за те, що він буде розрулювати косяк Путіна і Сечіна з нафти. Все просто", "Сумна історія", "Головне,що б золоті злитки знову з літака не випали. А вантус хворому можна залишити. Йому з ним спокійніше", - жартують росіяни в коментарях.

Раніше ми розповідали, що в РФ розкрили тяжкий діагноз Путіна.

Як виявилося, Росія в розпал епідемії підступного китайського вірусу продала в США медичне обладнання.

Цю інформацію офіційно підтвердили в Державному департаменті США. З'ясувалося, що 30 березня президенти Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися в ході телефонного дзвінка про медичних постачання.

На безглузде розпорядження гнівно відреагував російський опозиціонер Олексій Навальний, який також поставив президенту РФ "діагноз".

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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