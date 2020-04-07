Російський президент Володимир Путін знову опинився в епіцентрі уваги

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів став відеоролик з Володимиром Путіним, який був записаний в його особистому кабінеті.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter зробив рядовий російський пропагандист Дмитро Смирнов, який продовжує називати себе "журналістом кремлівського пулу".

«Добрий день! Ви здорові?»: В масці в кабінеті Путіна», - йдеться у підписі до відео.

Користувачі з гумором відреагували на пафосну публікацію і припустили, що Володимир Путін продовжує ховатися в своєму особистому бункері під Москвою.

"В бункері всі здорові, спецїжа, тести, лікарів чергує бригада день і ніч, тепло і затишно. Тільки до осені в країні за найскромнішими підрахунками близько 10 млн безробітних, тоді ні бункери, ні тисячі ФСОшників не врятують", "А чому кабінет без вікон?", "Це бункер в резиденції Ново-Огарьово", "Це якийсь із двійників, ми без віруса не можемо розібратися", "В аптеках масок немає, а вони в масках ходять", "А тут-то навіщо бронежилет?", "А що буде, коли маску цю зніме Путін, думаю побачимо теж саме або без маски він страшніше?", - жартують вони в коментарях під постом Смирнова.

«Добрый день! Вы здоровы?»: В маске в кабинете Путина pic.twitter.com/jkKe5J7SmU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 5, 2020

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін запустив руку під стіл і приголомшив росіян витівкою. Конфуз стався під час звернення президента до населення.

На скріншоті можна побачити, як Володимир Путін під час звернення до росіян тримає руку під столом, що викликає масу питань.

"Відтягує свій кінець", "QR-код тримає свій", "Захарову осмикує", "Путіна пристебнули наручниками до столу", "Його турбує Гондурас... Казали ж йому: не торкатися брудними руками", "Памперс перевіряє - чи не протік?", "Зловив вірус..в кулачку тримає", - жартують користувачі в коментарях під публікацією.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.