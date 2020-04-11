Лідер країни-агресора Володимир Путін знову опинився в центрі уваги

Про це пише Politeka.net.

На цей раз його висміяли за спробу підписати нову нафтову угоду з країнами ОПЕК+.

У звичному для себе стилі Володимира Путіна яскраво висміяв російський художник Сергій Йолкін.

На новій політичній фотожабі можна побачити Володимира Путіна, танцюючого на нафтовій бочці, і який намагається хоч якось підкорити арабського шейха напередодні операції.

Користувачі з гумором відреагували на новий шедевр Сергія Йолкіна та зазначили, що Володимир Путін знову зазнав фіаско на геополітичному рівні.

"Куди не стань - наступиш на велич Росії. Велич розмазана по всьому атласу", "Хто кого ще розведе, фокусник Путін не здається", "У Вовчика всі його цінності руйнуються, він вважав, що на Заході всі продажні і вдавляться за цент. Однак вони йому не встромили ножа, а врізали прямо по яйцях. А ядерна зброя, це пшик, що толку від нього, якщо його неможливо застосувати", "Дідусь на кулі", "Намалюйте картину "нафтовий квадрат", як у Малевича. І нехай Путін їм "насолоджується", "Багатотанцівочка", "Сечіна з опахалом ще не вистачає", - жартують росіяни комментариях.

Раніше ми розповідали про конфуз Путіна, який стався під час наради з росийскими мерами.

"Дорогі друзі! Все проходить, і це пройде. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці. З усім впоралася Росія, переможемо і цю заразу вірусну. Разом ми все подолаємо", - заявив Путін під час наради, намагаючись заспокоїти топ-чиновників.

Користувачі з гумором відреагували на монолог Путіна і назвали його "стендапером всія Русі", який навіть не знає історії Київської Русі.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.