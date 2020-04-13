На тлі китайського вірусу, який поширився практично по всім країнам, люди знаходять місце для гумору

В мережі йде різне обговорення ситуації, що склалася у всьому світі, пише Рoliteka.net. На щастя, серед негативу можна знайти і частку гумору.

У мережі з'являються різні фотожаби, на яких висміюється відбувається. Так, на одній з них представили, що буде, якщо б людина чхнула в літаку.

На фотожабі зображено, що люди пересіли б зі своїх крісел прямо на літак і таким чином продовжили шлях.

За кілька днів мем зібрав понад 7000 переглядів і трохи коментарів.

"Швидше натовп викине одного, ніж всі перемістяться назовні", "Не бачу логіки! Вовочка йде по коридору і бурчить, не бачу логіки! Директор його запитує ти чого тут ходиш? Пьорнул в класі, мене вигнали, а самі залишилися нюхати", "Про, індійський літак)", "класика", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що кілька днів тому у Москві поліцейські затримали місцевого жителя, який вигулював собаку в парковій зоні на Патріарших ставках, закритою до 1 травня.

За інформацією прес-служби поліції, чоловік ніяк не реагував на зауваження, тому його затримали. При цьому чоловікові заборонили завести собаку додому. На щастя, пес сам знайшов дорогу.

Затриманим виявився громадянин на ім'я Ісус Воробйов.

Художник Сергій Йолкін намалював влучну карикатуру, яка висміює ситуацію.

Нагадаємо також, що влада заборонила будь-які масові заходи, щоб запобігти зараження, у зв'язку з чим у мережі з'явилися влучні фотожаби на цю тему.

Так, на одній з відомих картин була прифотошоплена людина в масці, яка просить людей розходитися.

Нагадаємо, РФ перекинула в Європу "допомога", італійці в розпачі.

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