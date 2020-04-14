Президент Російської Федерації Володимир Путін знову опинився в центрі уваги

Про це пише Politeka.net.

Приводом для цього стала недавня заява його особистого прес-секретаря Дмитра Пєскова про стан здоров'я лідера Кремля, яка збентежила росіян.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter опублікував рядовий кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов.

"Пєсков: Здоров'я Путіна відмінне, це видно по робочому графіку. Заходів стало більше, ніж зазвичай", - написав пропагандист.

Росіяни неоднозначно відреагували на слова Пєскова і припустили, що Володимир Путін злякався китайського вірусу, оскільки вирішив закритися в своєму особистому бункері під Москвою.

"Сподіваємося, що Пєсков як завжди пургу несе", "Тільки мощі Путіна врятує Росію", "Які заходи в бункері?", "Значить хреново. Пєскову не варто вірити", "Сховався від проблем ..від необхідності приймати рішення, зрештою від боягузтва", "Сирок їсть?", "Невже все так погано?" "Графік поїздок де у нього? З бункера і вночі промови штовхати можна", "Значить все навпаки", - жартують вони в коментарях під публікацією Смирнова.

Раніше ми розповідали, що конфуз Путіна з печенігами і половцями висміяли яскравою фотожабой. Новий шедевр зробив популярний російський художник Ігор Поночевний, який відомий всім під псевдонімом "Альоша Ступін".

На фотожабі можна побачити роздягненого Володимира Путіна, який осідлав коня і з щитом готується захищати Росію від половців і печенігів.

Користувачі з гумором відреагували на черговий шедевр Ігоря Поночевного і припустили, що свою зброю Путін міг омити смертельним "Новачком".

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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