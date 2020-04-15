Російський президент Володимир Путін знову осоромився на карантині

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Володимира Путіна висміяли після того, як він вийшов на зв'язок зі свого особистого бункера і розповів, як Росія нібито готується до піку епідемії вірусу.

Відповідну пафосну публікацію у своєму особистому мікроблозі Twitter зробив рядовий російський пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу".

"Путін - про підготовку до піку епідемії: Зовсім недавно ми проводили нараду з усіма суб'єктами Росії. Якщо не буде вчасно дороблено, буду розглядати це як злочинну недбалість з усіма витікаючими наслідками. І не тільки адміністративного характеру", - сказано в публікації.

Користувачі з гумором відреагували на пост Смирнова і припустили, що якщо Путін буде і далі мудрувати, то його соратники можуть назавжди закрити двері в бункер.

"Почни З себе", "Він так буде розкидуватися погрозами, що йому його друзі, забудуть двері бункера відкрити потім", "Збреше знову. Путін своїх не здає", "Все в переляку почали доробляти", "Грошей немає, але ви лікуєтеся!", "Ой-ой-ой! Прям всі обіср*лися від страху! Налякав їжаків голою д*пою!", "Може треба одразу дати по руках тим покидькам, хто в розпал епідемії відправляв маски, лікарів, обладнання, так необхідні для порятунку життя росіян , в чужі країни - США, Італію, Сербію, Узбекистан і ще майже 30 країн", - жартують росіяни в коментарях під публикацией.

Раніше ми розповідали, що конфуз Путіна з печенігами і половцями висміяли яскравою фотожабой. Новий шедевр зробив популярний російський художник Ігор Поночевний, який відомий всім під псевдонімом "Альоша Ступін".

На фотожабі можна побачити роздягненого Володимира Путіна, який осідлав коня і з щитом готується захищати Росію від половців і печенігів.

Користувачі з гумором відреагували на черговий шедевр Ігоря Поночевного і припустили, що свою зброю Путін міг омити смертельним "Новачком".

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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