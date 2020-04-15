Лідер країни-агресора Володимир Путін знову опинився в центрі уваги

Про це пише Politeka.net.

На цей раз російський президент переполошив соціальні мережі своїм кашлем під час онлайн-саміту країн ЄАЕС.

Відповідний відеоролик, на якому можна побачити кашлюючого Володимира Путіна в бункері, був опублікований на Youtube.

Виступаючи на онлайн-саміті перед колегами з Білорусі, Казахстану, Киргизстану та Вірменії Володимир Путін раптово закашляв, але продовжив читати "заготовку" з листа.

На ситуацію звернули увагу російські пропагандисти, які вирішили поцікавитися про стан здоров'я президента у його особистого прес-секретаря Дмитра Пєскова.

"Здоров'я нормальне", - заявив Пєсков в коментарі журналістам.

Користувачі з гумором відреагували на кадри і припустили, що Володимир Путін дійсно хворий, оскільки Пєсков часто бреше.

"Дідусь все? На лафеті скоро поїде в бік Червоної Площі..", "Дай Боже!", "Шкода... Але ще не вечір...", "Лікарі виявили у Путіна проблеми зі здоров'ям...Але не оголошують, тільки жорстко попередили, що він зможе прожити ще лише 6 президентських термінів, плюс шестирічні перерви на Медведєва в 2024-29 і 2035-40 роках", "Просто дратує ця совкова звичка приховувати стан здоров'я перших осіб, ніби це благо якесь, середня тривалість життя чоловіка в Росії 68,5 років, Путіну 67,в цьому році буде 68,чи все в порядку у нього?", "Незрозуміло як сприймати цю новину...звичайно все що каже пан Пєсков - це правда навпаки)", "Схрещуємо пальці. Ставлю, що максимум двушечка", - жартують вони в коментарях під публикацией.

Раніше ми розповідали, що Володимир Путін вийшов на зв'язок з бункера і зганьбився. Лідер Кремля розлютив росіян словами про те, як влада нібито готується протистояти вірусу.

"Путін - про підготовку до піку епідемії: Зовсім недавно ми проводили нараду з усіма суб'єктами Росії. Якщо не буде вчасно дороблено, буду розглядати це як злочинну недбалість з усіма витікаючими наслідками. І не тільки адміністративного характеру", - сказано в публікації.

Користувачі з гумором відреагували на пост і припустили, що якщо Путін буде і далі мудрувати, то його соратники можуть назавжди закрити двері в бункер.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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