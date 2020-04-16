Російський президент Володимир Путін став жертвою насмішок в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Володимир Путін став героєм нової фотожаби, яка присвячена боротьбі з епідемією небезпечного уханьского вірусу.

Черговий шедевр у своєму мікроблозі Twitter опублікував відомий художник Андрій Петренко.

На фотожабе можна побачити Володимира Путіна, який надів на себе шолом і шаровари для протистояння підступному китайському вірусу.

"Ворог не пропаде", - йдеться у підписі до публікації в Twitter.

"Ми будемо переслідувати вірус скрізь. В аеропорту — в аеропорту. Значить, ви вже мене вибачте, в туалеті зловимо, ми і в сортирі його замочимо, врешті-решт. Все, питання закрите остаточно", "Пам'ятаю страшні набіги, здійснювали печеніги. Але, святий Володимир нас, від цієї напасті спас", "Вовка-богатир", "Ще пару щитів прибив Путін до брами Цареграду", - жартують росіяни в коментарях під фотожабой Андрія Петренка.

Раніше ми розповідали, що Володимир Путін вийшов на зв'язок з бункера і зганьбився. Лідер Кремля розлютив росіян словами про те, як влада нібито готується протистояти вірусу.

"Путін - про підготовку до піку епідемії: Зовсім недавно ми проводили нараду з усіма суб'єктами Росії. Якщо не буде вчасно дороблено, буду розглядати це як злочинну недбалість з усіма витікаючими наслідками. І не тільки адміністративного характеру", - сказано в публікації.

Користувачі з гумором відреагували на пост і припустили, що якщо Путін буде і далі мудрувати, то його соратники можуть назавжди закрити двері в бункер.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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