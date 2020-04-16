Собака має право вигулювати одну людину. Людина повинна бути в наморднику, з документом і на повідку
Здається мені, що Греті Тунберг більше не дозволять писати листи Санта Клаусу.
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- Що будете робити після карантину?
- Бухатиму!
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- Але ви весь карантин бухали!
- Ну про що можна розмовляти з людиною, яка не вловлює тонкої семантичної різниці між депресивним екзистенціалізмом карантинного запою і феєрією безтурботного пияцтва!
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Люлька на мотоциклі була погано закріплена, тому Таня й Олег розлучилися красиво.
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Шановна прокуратуро, дружина зажадала, щоб я позаймався з сином математикою. Можна це кваліфікувати як спробу доведення до самогубства?
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Кожен раз, коли я дістаю пилосос, мої коти ховаються за мікрохвильову піч і там мікрохвилюються.
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- А ти готувати вмієш? Борщ там, пельмені?
- А ти заробляти вмієш? Долари там, євро, гривні?
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Невірна дружина і на дистанційці кому-небудь дасть... підглянути.
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- Мені тільки запитати...
- Це черга до ясена, тут всім тільки запитати.
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Судячи з того, як люди носять маски, найбільше вони бояться заразити коронавірусом підборіддя.
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- Та як ти в ліжку?
- Поміщаються.
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Мало хто знає, що ківі - це така пташка, яка несе зелені волохаті яйця.
***
- Що там за гуркіт?
- Це пипець крадеться!
- А чому так голосно?
- А чого йому соромитися?
***
Коти - вони як люди: нагадивши тобі в черевик, виявляють подвійну радість при твоїй появі.
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У магазині:
- У вас білизняна гумка є?
- Ні!
- А труси з гумкою?
- Є!
- Тоді насмикайте мені 3 метри!
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