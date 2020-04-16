Собака має право вигулювати одну людину. Людина повинна бути в наморднику, з документом і на повідку

Здається мені, що Греті Тунберг більше не дозволять писати листи Санта Клаусу.

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- Що будете робити після карантину?

- Бухатиму!

- Але ви весь карантин бухали!

- Ну про що можна розмовляти з людиною, яка не вловлює тонкої семантичної різниці між депресивним екзистенціалізмом карантинного запою і феєрією безтурботного пияцтва!

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Люлька на мотоциклі була погано закріплена, тому Таня й Олег розлучилися красиво.

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Шановна прокуратуро, дружина зажадала, щоб я позаймався з сином математикою. Можна це кваліфікувати як спробу доведення до самогубства?

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Кожен раз, коли я дістаю пилосос, мої коти ховаються за мікрохвильову піч і там мікрохвилюються.

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- А ти готувати вмієш? Борщ там, пельмені?

- А ти заробляти вмієш? Долари там, євро, гривні?

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Невірна дружина і на дистанційці кому-небудь дасть... підглянути.

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- Мені тільки запитати...

- Це черга до ясена, тут всім тільки запитати.

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Судячи з того, як люди носять маски, найбільше вони бояться заразити коронавірусом підборіддя.

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- Та як ти в ліжку?

- Поміщаються.

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Мало хто знає, що ківі - це така пташка, яка несе зелені волохаті яйця.

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- Що там за гуркіт?

- Це пипець крадеться!

- А чому так голосно?

- А чого йому соромитися?



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Коти - вони як люди: нагадивши тобі в черевик, виявляють подвійну радість при твоїй появі.



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У магазині:

- У вас білизняна гумка є?

- Ні!

- А труси з гумкою?

- Є!

- Тоді насмикайте мені 3 метри!

Нагадаємо, кашляючий Путін в бункері сполохав росіян, навіть Пєсков безсилий.

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