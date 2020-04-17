Над президентом країни-агресора Володимиром Путіним знову насміхаються у соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Володимира Путіна запідозрили у використанні "двійників", які виходять на зв'язок з "особистого бункера".

Відзначимо, що "особистим бункером" користувачі прозвали кабінет Володимира Путіна в резиденції під Москвою, де йому створили умови для самоізоляції.

На курйозний момент звернув увагу політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький, який опублікував скандальні кадри у своєму Facebook.

"Путін сьогодні на нараді в Ново-Огарьово і Путін минулого тижня. На вахту до Великодня виставили найкращого Путіна - засмаглого і підтягнутого. Порівняно з минулим блідим, аж синім, - дійсно святковий варіант", - написав він у своєму Facebook.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і блогера і припустили, що Володимира Путіна "оновлюють" як Леніна в Мавзолеї.

"Пост здав - пост прийняв", "Його як Леніна постійно оновлюють?", "Який з них справжній?", "Путін звичайно х.. . Ну ви зрозуміли. Але нікого не бентежить, що кадри мають різний формат. І через це обличчя витягується і стискається. При тому що дуже схоже що оригінальний формат щось середнє між цими двома", "Справжній напевно помер", "Справжній вдома був", "Цей путін скінчився,несіть наступного", - жартують вони в коментарях під постом Голобуцького.

Раніше ми розповідали, що Володимир Путін вийшов на зв'язок з бункера і зганьбився. Лідер Кремля розлютив росіян словами про те, як влада нібито готується протистояти вірусу.

"Путін - про підготовку до піку епідемії: Зовсім недавно ми проводили нараду з усіма суб'єктами Росії. Якщо не буде вчасно дороблено, буду розглядати це як злочинну недбалість з усіма витікаючими наслідками. І не тільки адміністративного характеру", - сказано в публікації.

Користувачі з гумором відреагували на посаду і припустили, що якщо Путін буде і далі мудрувати, то його соратники можуть назавжди закрити двері в бункер.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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