Дії російського президента Володимира Путіна продовжують веселити соціальні мережі

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Володимира Путіна яскраво висміяли через "методи боротьби" з кризою в Росії, який був спровокований пандемією китайського вірусу.

Яскраву політичну фотожабу намалював відомий російський художник Сергій Йолкін.

На шедеврі можна побачити Володимира Путіна, який з запчастинами від автомобіля поспішає боротися з економічною кризою.

"У нас все під контролем", - підписав Сергій Йолкін свою нову фотожабу.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що Володимиру Путіну необхідно нахил місцевості значно збільшити, щоб він "їхав" швидше.

"От цікаво, що там зліва за кадром?", "Там прірва", "Не позбавляйте нас інтриги. Може бути, там, наприклад, стіна", "Стіну він обнулив і набирає швидкість", "Прірва, а внизу провалля - ж*па", "Чудово!", "Ще про "діємо на випередження треба", "Нахил місцевості треба значно збільшити", "А я тут ні при чому", "Ручне управління", "Хотів би подивитися на карикатуру , де кремль змирився , що з російських офіцерів у Лівії зараз роблять фарш", - жартують росіяни комментариях.

Раніше ми розповідали, що Володимир Путін вийшов на зв'язок з бункера і зганьбився. Лідер Кремля розлютив росіян словами про те, як влада нібито готується протистояти вірусу.

"Путін - про підготовку до піку епідемії: Зовсім недавно ми проводили нараду з усіма суб'єктами Росії. Якщо не буде вчасно дороблено, буду розглядати це як злочинну недбалість з усіма витікаючими наслідками. І не тільки адміністративного характеру", - сказано в публікації.

Користувачі з гумором відреагували на посаду і припустили, що якщо Путін буде і далі мудрувати, то його соратники можуть назавжди закрити двері в бункер.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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