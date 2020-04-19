У мережі обговорюють фото білбордів з цікавим змістом

Білборди встановила мешканка російської столиці по всій Москві. Про це повідомив один з користувачів Твіттера, пише Politeka.net.

"Господарка елітного агентства нерухомості Ірина Воліна розвісила 200 банерів дивного змісту по Москві", - написав автор посту.

На розміщених фото можна побачити такі написи: "Боже, бережи Росію і президента", "Шукаючий порятунку - повертайся до Росії", "Росія - миродержавна сила, остання надія бога на землі!".

В мережі почали активно обговорювати пост. Виявляється, підприємець, за словами користувачів інтернету, вже давно "свихнулася". Подібні банери вона розміщує регулярно. Волошина встановлює банери приблизно такого ж змісту в рамках нової соціально-патріотичної акції.

До речі публікація зазначеного автора майже за добу зібрала понад 200 лайків та багато коментарів.

"Хіба не тролінг? Від повної безвиході, припустимо", "Ні, вона вже давно свихнулася на цьому, можна загуглити", "Планові госпіталізації скасовані ось вони і повилазили із самоізоляції...", "Бухає Іринка?", "Не інакше. Або порошку нанюхалася, прастихоспаді!)))))", "На це 152 мільйони рублів "підтримки" виділили?", "РПЦ і Уряд сплатили-чому б і не розвісити? Собі в збиток не стане робити, хоча.. може і свихнулась на ґрунті Державности. У багатіїв, в їх замкнутому колі, таке-запросто, навіть характерно", "на фашизм змахує", "Якщо Росія - остання надія Бога на землі, то даремно він воскрес. Надії ніякої немає навіть в масштабах країни, а не те , що всій землі. А за таке явне лізоблюдство хазяйці агентства має бути соромно!", - написали користувачі мережі.

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