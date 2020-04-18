У цьому році не зможе попіаритися

Росіяни висміяли плани Володимира Путіна на цей Великдень, який пройде в карантині

У цьому році людям не рекомендують відвідувати богослужіння в церкві навіть на Великдень через розгул смертоносного китайського вірусу. Не винятком став і російський президент, який, незважаючи на минуле в КДБ любить щорічно демонстративно вирушати на Великдень до церкви. Як повідомляє Politeka.net, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков розповів, що буде робити президент РФ в цьому році. Його цитатою поділився в Твіттер журналіст Кремлівського пулу Дмитро Смірнов.

«В храм Путін не піде і залишиться вдома. Як ви знаєте, він зараз живе і працює в державній резиденції Ново-Огарьово. Президент ввечері поставить свічку в невеликій каплиці, що знаходиться на території державної резиденції», - повідомив Пєсков.

Росіяни тут же почали з іронією обговорювати плани Путіна.

«Коло нехай крейдою окреслить...навколо себе», «Нечисті в храмі не місце», «У якому светрі буде?», «Pu - 94й елемент таблиці Менделєєва. Злобний, смертоносний, рідкісний і дуже дорогий. Його прообраз зараз в бункері», «А відосик то хоч який запилят зі свічкою в капличці? А то останнім часом його показують тільки сидить на стільці ( може прив'язали?) і схоже в одному пінджаку. Дивно це все.)», - пишуть у соцмережі.

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