Президент країни-агресора Володимир Путін примудрився осоромитися навіть на Великдень

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів стало відеозвернення, яке було записано в особистому бункері Володимира Путіна.

Відзначимо, що "особистим бункером" користувачі прозвали кабінет Володимира Путіна в резиденції під Москвою, де йому створили умови для самоізоляції.

Пафосне відеопривітання, на якому Володимир Путін сидить в непристойній позі, розкинувши ноги, опублікував пропагандист Дмитро Смирнов у своєму мікроблозі Twitter.

«У нас в народі кажуть: на Бога надійся, а сам не зівай. Ми так і робимо. Але в цей світлий празник Воскресіння Христового все-таки хочеться сказати: все буде добре з Божою допомогою. Зі святом вас. Будьте щасливі і здорові»: Путін з дому привітав росіян з Великоднем, - сказано в публікації.

Користувачі гнівно відреагували на публікацію і зазначили, що у Путіна дуже затишний особистий бункер.

"Голосніше за всіх кричать "Воскрес" правнуки тих, хто 2000 років тому волав: "Розіпни!", "З будинку або з бункера?", "У куртці сидить тільки гопота", "Барин холопів вітає, розвалившись у кріслі", "Гарячі вітання від пахана всієї русі", "А ну-ка, ну-ка .. Що там за кофта на Путіна? Скільки коштує?", "Затишно в бункері", "А він, коли служив в КДБ, теж був віруючим?", "Вальяжно розвалившись біля каміна...", - написали вони в комментариях.

«У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью. С праздником вас. Будьте счастливы и здоровы»: Путин из дома поздравил россиян с Пасхой pic.twitter.com/I7aF6aejLB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 19, 2020

Раніше ми розповідали, що Володимир Путін вийшов на зв'язок з бункера і зганьбився. Лідер Кремля розлютив росіян словами про те, як влада нібито готується протистояти вірусу.

"Путін - про підготовку до піку епідемії: Зовсім недавно ми проводили нараду з усіма суб'єктами Росії. Якщо не буде вчасно дороблено, буду розглядати це як злочинну недбалість з усіма витікаючими наслідками. І не тільки адміністративного характеру", - сказано в публікації.

Користувачі з гумором відреагували на посаду і припустили, що якщо Путін буде і далі мудрувати, то його соратники можуть назавжди закрити двері в бункер.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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