Російський президент Володимир Путін продовжує веселити соціальні мережі

Про це пише Politeka.net.

На цей раз лідер Кремля осоромився, намагаючись філосовствувати про боротьбу з китайським вірусом під час великоднього обігу.

Відповідну публікацію в своєму особистому мікроблозі Twitter зробив рядовий російський пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу".

"Путін: В цього року свято проходить в умовах обмежень. Вони необхідні для боротьби з коронавірусом. Разом ми вирішуємо проблеми, що виникають. Ми розуміємо, що відбувається, бачимо ризики, знаємо, що потрібно робити при будь-якому розвитку ситуації, і робимо те, що необхідно", - йдеться у публікації.

Росіяни з гумором відреагували на пафосний пост Смирнова і заявили, що Володимир Путін сховався від усіх проблем у своєму особистому бункері.

"Виступ гумористів...", "Я б у таких обмеженнях і довше б просидів. Нехай в однушку сяде і 12150 на руки на місяць. Ніяких пільг", "Мені сподобалось "здорова, сильна економіка...", та й інші жарти тож нічо", "Я не знаю точно, але з усіх лідерів по-моєму тільки Путін сховався в бункері", "Щур думав,що від вірусу перемруть тільки пенсіонери, а тут платників податків мор почався,збитки", "Дід борзий що піпець", "Нічого така квартира для ізоляції", "Як ніби з помийного відра окотили", "Хоч би рюмаху хто підніс", - жартують вони в комментариях.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін розсунув ноги і привітав росіян з Великоднем. Скандальне відео опублікував пропагандист Дмитро Смирнов.

«У нас в народі кажуть: на Бога надійся, а сам не зівай. Ми так і робимо. Але в цей світлий празник Воскресіння Христового все-таки хочеться сказати: все буде добре з Божою допомогою. З святом вас. Будьте щасливі і здорові», - заявив Путін під час обігу.

Користувачі гнівно відреагували на публікацію і зазначили, що у Путіна дуже затишний особистий бункер, про який можуть тільки мріяти прості громадяни.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.