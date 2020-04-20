Російський президент Володимир Путін в черговий раз голосно осоромився
Про це пише Politeka.net.
На цей раз соціальні мережі сполохали кардинальні зміни в зовнішності російського президента.
На них звернув увагу політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький.
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"Путін сьогодні на нараді з сан-епід ситуації. На щелепи раптом утворився якийсь величезний набряк - чи то силікон сповз, чи то алергія на ботокс почалася, чи щось ще - незрозуміло. Але виглядає чимось досить серйозним", - підписав він скандальне фото Володимира Путіна.
Користувачі з гумором відреагували на публікацію блогера і додали, що походження набряку може пояснити лише розтин.
"Ето у нього 47 хромосома здулася", "Може свинка?", "Він як кощій безсмертний. Все йому байдуже. Підрихтують, і він знову в строю", "Силікон може комковатися, бачила страшилки. Але навіщо вони його показали з невигідного ракурсу?", "Незрозуміло, це він чи один з двійників", "Набряк може бути після "уколів краси", "Мозок сповз", "Розтин покаже", "Це грим з Безрукова сповз", "Ботокс бунтує", - жартують вони в коментарях під постом Голобуцкого.
Раніше ми розповідали про те, як Володимир Путін осоромився, вийшовши на зв'язок з бункера заради великоднього звернення.
"Путін: В цього року свято проходить в умовах обмежень. Вони необхідні для боротьби з коронавірусом. Разом ми вирішуємо проблеми, що виникають. Ми розуміємо, що відбувається, бачимо ризики, знаємо, що потрібно робити при будь-якому розвитку ситуації, і робимо те, що необхідно", - йдеться у публікації.
Росіяни з гумором відреагували на пафосний пост і заявили, що Володимир Путін сховався від усіх проблем у своєму особистому бункері.
Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.
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